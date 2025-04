¿Tercera en discordia?: Marcela Tauro contó el supuesto motivo de la separación entre Javier Milei y Yuyito González

Amalia “Yuyito” González inició su programa “Empezar el Día” con un anuncio inesperado que es ni más ni menos que su separación de Javier Milei, a pocos meses de haber iniciado su romance. El 14 de agosto de 2024 se habían dado su primer beso en público y ahora la exvedette con esta noticia totalmente inesperada.

"Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei, he decidido terminarla, él también, esto es consensuado, estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación, pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "Está todo más que bien, no voy a dar ningún tipo de explicación, sé que me va a esperar doscientos millones de micrófonos a las salidas del programa, sepan que no tengo nada para decir más que esto, que creo que es lo más importante que tiene que ver con lo que ha sido una hermosa relación".

Marcela Tauro contundente respecto a la separación entre Yutyito y Javier Milei. Foto: captura de pantalla/ América.

Marcela Tauro, panelista de Intrusos y conductora de Infama, contó los motivos que habrían llevado a la separación definitiva: "A mí me llegó que no habría tercera en discordia, pero el presidente sería amigo de una señorita", comenzó diciendo Marcela en el programa conducido por Pallares y Lussich.

En Intrusos dieron a conocer los supuestos motivos de la ruptura entre Yuyito González y Javier Milei:

"Lo que me llega es que Amalia habría estado celosa en estas últimas semanas, se habría comunicado con esta señorita, no la atendió, pero le habría dejado unos audios", informó Tauro. Por el momento no se sabe en detalle lo que realmente pasó y son solo rumores.