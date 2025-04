La hermana de Viviana Canosa rompió el silencio en medio del escándalo y dejó clara su postura

Viviana Canosa se encuentra en el foco principal de las críticas tras la denuncia que realizó días atrás y los fuertes descargos que realizó contra cada periodista y colega. En medio de todo esto, Alejandra Canosa, su hermana, rompió el silencio por primera vez y dejó todo muy claro.

La conductora de El Trece, criticó fuertemente a Mariana Fabbiani y desde ese día algo cambió en el canal, ya que luego de esto la periodista habría tenido una fuerte reunión con Adrián Suar. Posteriormente, Viviana comunicó que no hablaría más en su programa sobre el tema.

Desde el programa de Karina Mazzocco que se emite por América, hablaron con la hermana de Viviana. La cronista le consultó sobre su opinión y Alejandra fue muy sincera: "No tengo nada que opinar porque no es una guerra mediática en la que yo me metí y sería irresponsable de mi parte que yo haga algún comentario".

Alejandra, hermana de Viviana, rompió el silencio. Foto: captura de pantalla/ América.

Luego, agregó: "De verdad no tengo idea de todo lo que se está cuestionando en los medios... Entiendo que quieran saber, pero la verdad es que no tengo mucho para decir", subrayó la mujer respecto al tema que tiene a Viviana en el medio de la tormenta por sus fuertes declaraciones.

La palabra de Alejandra Canosa, hermana de Viviana:

También comentó cómo la ve a su hermana tras la polémica que se generó en las últimas semanas: "La veo afectada como todos los involucrados en este tema", compartió Alejandra. Además, confirmó que se encuentran acompañándose entre toda la familia y con el objetivo de apoyar a la conductora.