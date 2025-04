Fuerte repudio en las redes sociales a Nelson Castro por sus comentarios sobre el papa Francisco

Este lunes por la madrugada, Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, falleció a los 88 años. El Sumo Pontífice había sido internado el pasado viernes 14 de febrero debido a una diagnóstico inicial de bronquitis. Unos días después, el Vaticano comunicó que Francisco enfrentaba una "infección respiratoria polimicrobiana" que complicó su estado de salud, lo que llevó a un ajuste en su tratamiento farmacológico. Estuvo internado por 38 días.

La muerte del Santo Padre se conoció por medio del cardenal Kevin Joseph Farrel. Rápidamente, la noticia recorrió todo el mundo. Cerca de las 6 de la mañana, Nelson Castro despidió al papa Francisco al aire en TN. Pero el periodista sorprendió a los espectadores por el contundente reclamo del cronista a Bergoglio.

El Santo Padre falleció este lunes a los 88 años.

"Es un tema triste para nosotros (que haya muerto sin haber visitado la Argentina). Es un tema que quedará como una de las incógnitas de su papado", afirmó Castro.

Acto seguido, dio su teoría sobre el motivo por el cual Francisco no regresó al país: "Yo creo que el tema fundamental ha sido el político. Se lo pregunté y él la respuesta que me daba era 'estuve 76 años en la Argentina, ahora me tengo que ocupar del mundo', pero era una frase hecha...".

Esto fue lo que dijo Nelson Castro en TN sobre el papa Francisco

"El tema político él lo conocía muy bien, porque lo seguía con todo detalle, aunque si vos le preguntabas te decía que no; lo seguía minuto a minuto. Las tardes, entre otras cosas, se las dedicaba intensamente a estar en contacto con la Argentina. El tema político fue determinante para esa decisión suya de no venir", expresó el periodista.

Los comentarios de Nelson Castro sobre el papa Francisco se volvieron virales en las redes sociales y se produjo un fuerte repudio contra el comunicador.

"¿Es necesario hablar de esta forma ahora? Una falta total de respeto"; "Lamentable comentario de Nelson Castro"; "Pobre Nelson Castro, nunca entendió nada", son algunas de las críticas que recibió el periodista.