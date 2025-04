Yanina Latorre destrozó a Luciana Salazar y se armó un gran escándalo: "Sos una..."

Luciana Salazar se encuentra en pleno conflicto judicial con Martín Redrado por la cuota alimentaria que tiene que pasarle por Matilda. Es que aparentemente hay un acuerdo que el economista firmó años atrás (el cual desconoce) y la modelo está en pie de guerra diciendo que tiene todas las pruebas.

En una entrevista con Viviana Canosa, Salazar habló del tema y metió en todo esto a Yanina Latorre: "La violencia que yo estoy viviendo es terrible y la difamación del famoso '¿De qué trabajas?', que viene de una persona que tuvo causa por hostigamiento, que pidió disculpas y no me interesa nombrarla".

Luciana Salazar expresó también que Martín Redrado la habría usado de vocera a Yanina y la conductora de América afiló los tapones y salió con una respuesta letal y sin filtro: "Luciana Salazar dejá de mentir porque voy a traer el papel porque hoy no lo tengo. No te pedí perdón nunca y no tuve causa por hostigamiento".

Yanina Latorre sin filtro contra Luciana Salazar. Foto: captura de pantalla/ América.

"No te pedí disculpas nunca ni te voy a pedir por preguntarte por qué trabajas, la misma pregunta te hizo Mirtha Legrand y no le dijiste nada, sos una zorr... mentirosa", agregó. Respecto a que la trató de vocera, Latorre expresó: "Me tratas de vocera porque vos debés haber sido vocera de muchos políticos".

Yanina Latorre destrozó a Luciana Salazar:

"Sabés que reina... Yo estoy acá parada, tengo un programa, opino y hablo porque tengo espalda y no soy vocera de nadie. No sé quién ver... es el abogado de Redrado y no me interesa". En medio de esto, sostuvo que "sos ese tipo de mujer que anda a saber de qué vive o quién la mantiene por no entendí tu nivel de vida ni la plata"