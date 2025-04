Luciana Salazar rompió en llanto en el programa de Viviana Canosa por la polémica con Martín Redrado: "Tuve días oscuros"

Luciana Salazar realizó fuertes declaraciones contra Martín Redrado luego del escándalo por la cuota alimentaria de Matilda, ya que según las declaraciones hay un acuerdo que el economista firmó y en diferentes entrevistas él mismo lo niega. Viviana Canosa dialogó con ella y Luli rompió en llanto en medio de la charla.

La conductora de El Trece, le expresó a Luciana que "por qué a un tipo como a él le conviene más esta exposición mediática y no pagar lo que él se comprometió a pagar y evitando el escándalo", le dijo Viviana a Salazar respecto a la actitud que mantiene Redrado.

Fue allí, donde Luciana le respondió que "todos los que me conocen saben que yo quiero terminar con esto cuanto antes y él hace todo esto para dilatar (la causa)", expresó. También sostuvo que Redrado no termina de soltar el lado sentimental y que para ella ese tiempo ya "está muerto el tema sentimental".

El desconsolado llanto de Luciana Salazar en el programa de Viviana Canosa:

Viviana en un momento de la entrevista le consultó si Matilda le consultaba por Redrado y la modelo expresó que lo sí lo hace: "En base a toda la situación que ella vive me dice 'Martín iba a ser mi papá'... Me choca escucharla porque es una nena de 7 años y va entendiendo las cosas".

Respecto a toda esta situación por la que viene luchando hace mucho tiempo, Luciana confesó que "tuve días muy oscuros, hubo días que tuve que llamar a mi mamá porque yo no la podía cuidar. Matilda le decía 'mi mamá comía y ahora no come', fue muy triste todo y no me quiero exponer a las cámaras porque esto me sensibiliza".