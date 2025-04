Una vecina de Lizy Tagliani hizo fuertes declaraciones en su contra: "ella no cabe acá"

Este viernes en LAM (América TV), profundizaron en la creciente polémica entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa, luego de que la conductora acusara a la humorista de estar vinculada a una red de trata de menores. En respuesta, el equipo del programa de chimentos se desplazó hasta el barrio de la conductora de Telefe, allí recogió testimonios divididos entre sus vecinas, algunas la defendieron y mostraron su apoyo, mientras otra la criticó fuertemente.

Mientras el equipo del programa de Ángel de Brito recorría el barrio de Adrogué para captar la reacción de los vecinos de Lizy Tagliani, un testimonio en particular detonó las reacciones en redes sociales. Aunque varios residentes mostraron empatía hacia la humorista, la mujer contó su descontento con la presencia de la artista, comentando los motivos por lo que otros vecinos tampoco la querían.

“Ella no sale mucho, sale con el auto directamente porque en realidad acá en el barrio no se la quiere”, apuntó la mujer de manera categórica en contra de Lizy.

El sorpresivo testimonio de una de las vecinas de Lizy Tagliani

La ofuscada vecina continuó criticando a Tagliani, haciendo referencia a un particular comportamiento de la comediante agregó: “Hace fiestas nocturnas y la verdad que incomoda al barrio”.

En otra de sus filosas declaraciones en contra de Lizy, su vecina reveló el malestar de otros residentes que piensan como ella. “En realidad no quieren tratarla, o sea porque este es un barrio de familias, donde criamos a nuestros hijos y ella no cabe acá, no cabe”, sentenció la mujer.