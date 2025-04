La filosa periodista que dio su versión sobre la chapucera forma con la que Viviana Canosa habría armado su denuncia

Las controversiales denuncias de Viviana Canosa, en las que de manera potencial vinculó a figuras del espectáculo con presuntos abusos de menores y redes de trata, resonaron durante estos días en todos los medios, y ahora Laura Ubfal ofreció su teoría sobre la tosca forma con la que su colega habría armado las discutidas acusaciones en cuestión.

Al aire en LAM (América TV), Ubfal se refirió en primer lugar a las agresiones que recibió de Canosa respecto a su vida privada y enfatizó: "No la llevaría jamás a juicio porque es gastar pólvora en chimangos. No le tengo el menor respeto, no me interesa nada de lo que haga o diga, y como estoy muy segura de mí y de mi familia no le voy a contestar".

Luego, al referirse a la manera en que Viviana Canosa orquestó su denuncia, Laura Ubfal apuntó: "¿Sabés lo que me da la impresión esa denuncia?, si es que es la que mostró Méndez, que hasta ahora es así,,suena a que yo me senté un día, agarré Google, mezclo esto con esto y lo mando".

Laura Ubfal cuestionó picante la denuncia de Viviana Canosa

Luego, la especialista en espectáculos remarcó: "Una locura relacionar a Flor Peña con el Turismo Carretera, a los chicos de Gran Hermano. Una locura, suena a un delirio tropical".

Un poco después, Laura Ubfal apuntó que en lo caótico de la información de la denuncia de Viviana Canosa, no hay ni siquiera un eje cronológico, ya que las figuras presuntamente señaladas no pertenecen a las mismas eras, y tampoco hay registro de que hayan asistido a los lugares donde supuestamente participaron de los delitos de abusos de menores y trata de personas.