"Me muero de risa": la periodista que enfrentó a Viviana Canosa tras sus fuertes críticas

Hace tan solo unos días, Viviana Canosa habló fuerte y contundente sobre ciertas figuras públicas. Las críticas se hicieron eco en la pantalla grande y algunos no se aguantaron a responder. Una de las "víctimas" de la periodista de Laura Ubfal.

"Lo cuento cuando se me da la gana, que se yo, que carajo le importa los que dicen '¿por qué lo cuenta ahora?'", "Che Ubfal, anda a laburar, anda a correr la cinta (...) Laura Ubfal, me odiás, es un tema tuyo porque nunca llegaste nada, no es un problema mío", sentenció Canosa, luego de las opiniones de las famosas.

Por último, expresó: "Yo cuento las cosas cuando yo quiero y las siento, estaba embarazada y la pasé horrible con este ser que está en pantalla (por Lizy Tagliani), que decía ser mi amiga y me hizo las peores cosas. ¿No tengo derecho a contarlo? Si, cuando se me da la gana. Sorry".

Laura Ubfal, periodista de espectáculos. Créditos: Foto de Archivo MDZ.

Luego de las fuertes declaraciones de Viviana Canosa hacia Laura Ubfal, la panelista de Gran Hermano, respondió: "¿Qué puede decir de mi?, nada puede decir. Todo el mundo puede hablar de ella y nadie puede decir nada de mi. La historia de cada uno la conocemos todos en este ambiente". dijo contundente, Ubfal.

"Me muero de risa de lo que dice de mi, no me importa nada. Todo lo que dice de todo el mundo son idioteces. Está subida a un pony de dónde, quién le dio esos aires de diva... Querés ser una judía rica y no lo sos. Todo es falso como es eso lo que buscas. Es falso como aquel colorado que tenías en el pelo, lo que le hiciste a Musetti, lo que le haces a la gente, dejate de joder". Sentenció fuertemente la periodista.

Y culminó tajante: "Si hiciste una denuncia y es valiosa, dale seriedad. Dejá de cagart* de risa de todo el mundo y de un tema como la trata y la pedofilia, hacer un circo mediático para tener raiting. No somos idiotas nena, te conocemos todos".