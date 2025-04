La oportunidad en que Ángel de Brito declaró en contra de Viviana Canosa: "Él se enferma, lo internan y ella lo despide"

Viviana Canosa sacó los "trapitos al sol" y expuso a muchas de las conocidas figuras del espectáculo. Pero, algunas de esas declaraciones le jugaron en contra y ciertos periodistas y famosos hablaron en contra de la conductora de Viviana en vivo.

"Me muero de risa de lo que dice de mi, no me importa nada. Todo lo que dice de todo el mundo son idioteces. Está subida a un pony de dónde, quién le dio esos aires de diva... Querés ser una judía rica y no lo sos. Todo es falso como es eso lo que buscas. Es falso como aquel colorado que tenías en el pelo, lo que le hiciste a Musetti, lo que le haces a la gente, dejate de joder". Sentenció Laura Ubfal luego de que Canosa la "mandara a correr a la cinta".

Durante el streaming Bondi Live, conducido por Ángel de Brito, el conductor recordó cuando expuso a Canosa en su conflicto con Javier Musetti: "Era el amigo, estilista y vestuarista de Viviana Canosa. Conozco muy bien la historia porque trabajamos muchos años juntos. En algún momento, Canosa lo llama para vestirla y empieza a trabajar en Intrusos (América TV), después se va a Canal Nueve con el programa, y ahí es donde le cambia todo el look".

El look "vampiresco" de Viviana Canosa. Créditos: Foto de archivo MDZ.

"Él le dice 'vestite de rojo, de negro', un look medio vampiresco, y a partir de ahí se hicieron amigos y trabajaron mucho tiempo. Trabajó mucho tiempo, se enfermó. A mi cuando me echa Canosa del Nueve, pierdo contacto. Cuando estábamos haciendo el Soñando por bailar que vuelvo a trabajar con Viviana aunque no nos hablábamos. Él se enferma, lo internan y Viviana lo despide en medio de su enfermedad, le hace juicio y lo gana (Musetti)". Culmina la historia, de Brito.

Javier Musetti. Ex diseñador de Viviana Canosa. Créditos: Captura de Instagram / @javiermusetti

Luego, Ángel expresó que dicha historia la sabía porque en aquel entonces, declaró en contra de Viviana Canosa y a favor de Javier Musetti. La anécdota finalizó con comentarios de la mesa, expresando repudio ante la acción de la periodista hacia su ex vestuarista.

Javier Musetti perdió la vida el 11 de febrero de 2020, nunca logró reconciliarse con la periodista.