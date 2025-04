Luis Ventura dio a conocer nombres de la lista que Viviana Canosa habría entregado a la Justicia y estalló el escándalo

Viviana Canosa encendió el ventilador días atrás y comenzó a lanzar fuertes acusaciones contra Lizy Tagliani y otras figuras de la televisión. La periodista se encuentra en el foco de la tormenta y Luis Ventura dio a conocer la supuesta lista que ella habría presentado en la denuncia en Comodoro Py.

Dentro de esa famosa lista, Ventura expresó que estarían Florencia Peña, Damián Betular, "La Negra" Vernaci, Humberto Tortonese, Lizy Tagliani, entre otras figuras conocidas. El presidente de APTRA estuvo presente en el noticiero de América para hablar del tema: "No termina siendo una denuncia, es una exposición de Canosa ante el fiscal Stornelli donde hay nombres", confesó el periodista.

En "A la Tarde" fueron a buscar la palabra de Florencia Peña luego de estos rumores que comenzaron a circular y la actriz no pudo contener su bronca y enojo por la situación: "Chicos, por favor, es un delirio todo... Me lo tomo como el ort...", expresó Flor en el inicio de la nota.

Luis Ventura habló de la famosa lista que habría entregado Viviana Canosa:

Luego, agregó: "Cayeron los nombres de personas creíbles que no entiendo de que se las está acusando... No entremos en este delirio". Luego, le habló fuertemente a los periodistas y le expresó al cronista de América que "yo hace 45 años que laburo, no me podés venir a preguntar si soy parte de una trata".

La furia de Florencia Peña tras los rumores de que se encuentra en la lista que entregó Viviana Canosa en la Justicia:

Florencia Peña confirmó finalmente que tomará acciones legales y sostuvo que es una aberración lo que comenzó a circular en las últimas horas. Lo cierto es que el "Canosagate" que empezó con una denuncia por robo a Lizy Tagliani, sigue creciendo e involucrando a más famosos.