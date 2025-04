Explotó todo: Javier Milei se metió en la polémica de Viviana Canosa y la periodista le respondió fuertemente en su programa

Viviana Canosa se encuentra en el ojo de la tormenta luego de las acusaciones que lanzó contra diferentes figuras de la televisión argentina. En el medio de todo esto también se encontró Mariana Fabbiani, Nancy Pazos, Laura Ubfal, Pablo Duggan, entre otros comunicadores.

Pero si algo faltaba para completar este gran escándalo era sin lugar a dudas la opinión del presidente, Javier Milei: "¿Esto será responsabilidad de la bajada de línea del Grupo Clarín o es culpa de Suar-Codevila?", fue el contundente posteo que realizó el mandatario.

Mientras se encontraba al aire, Viviana Canosa no dudó un segundo y salió a responderle sin filtro: "Está tuiteando el presidente Javier Milei contra mí...", comenzó diciendo la periodista. Luego, agregó: "Fabbiani pide mi cabeza y en el mismo momento el presidente que ya me dejó sin tres laburos se mete con el Grupo Clarín".

El fuerte posteo de Javier Milei. Foto: captura de pantalla Twitter/ @JMilei.

"De verdad ustedes creen que el Grupo Clarín me dicen esto, tan obvios pueden ser... El presidente, en vez de estar laburando en la Quinta o en la Casa de gobierno, tuitea eso hacia mi persona, un tipo que ayudé sin parar, pero cuando me di cuenta de que hacía cosas que no correspondía me alejé porque la corrupción no me interesa", expresó Viviana.

El descargo de Viviana Canosa tras el posteo de Javier Milei:

Luego, la conductora subrayó: "Usted cree presidente que el Grupo Clarín, con las cosas importantes que tiene que hacer, están pensando en mí o decirme lo que tengo que hacer... Yo hago una denuncia de trata de personas en Comodoro Py, a tanta gente estoy tocando, molestando... Parece que si".