El insólito comentario de Viviana Canosa hacia una periodista: "Nunca llegaste a..."

"Lizy, estás más sucia que una papa", "Me importan tres pit** como me tratan", "Entre bomberos no se van a estar pisando la manguera". Estos y muchos más, fueron los recientes comentarios de Viviana Canosa ante los reproches de otros famosos. La periodista no cesa de hablar y culpar a las diversas figuras del espectáculo, mientras que afirma "tener pruebas".

"Poder laburar o no Negra, eso no te hace mejor ni peor persona, si vamos a catalogar a la gente por el laburo la verdad, no va", expresó la conductora refiriéndose a Elizabeth Vernaci, luego continuó con Jay Mammon, a quien le expresó: "Entre bomberos no se van a estar pisando la manguera".

Y terminó con Georgina Barbarossa sentenciando: "Todo bien con vos, te conozco, ahora no me hagas contar de que laburaba tu marido. No se hagan los éticos ni los morales, no me jodan. Yo se que sos una mina más grande y que no querés perder el laburo, pero defendé a los pibes".

Otra de las "víctimas" de Viviana Canosa fue Laura Ubfal, quien recibió un contundente comentario: "Lo cuento cuando se me da la gana, que se yo, que carajo le importa los que dicen '¿por qué lo cuenta ahora?'. Acto seguido, la periodista dijo fuerte: "Che Ubfal, anda a laburar, anda a correr la cinta (...) Laura Ubfal, me odiás, es un tema tuyo porque nunca llegaste nada, no es un problema mío".

Por último, Canosa sentenció: "Yo cuento las cosas cuando yo quiero y las siento, estaba embarazada y la pasé horrible con este ser que está en pantalla (por Lizy Tagliani), que decía ser mi amiga y me hizo las peores cosas. ¿No tengo derecho a contarlo? Si, cuando se me da la gana. Sorry".