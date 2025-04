Los enemigos de Viviana Canosa: "Entre bomberos no se van a estar pisando la manguera"

Viviana Canosa, nuevamente en el ojo de la tormenta. Su nombre volvió a ser tendencia luego de que acusara gravemente a Lizy Tagliani, principalmente, y a otras figuras del mundo de la televisión y el espectáculo. Por supuesto, ante las inminentes acusaciones, la periodista se ha ganado un lugar en la lista negra de ciertos personajes de la farándula argentina. Algunas caras fueron golpeadas por los antiguos programas de Canosa, otros, simplemente suman su opinión. La conductora desde hace mucho tiempo, no para de recibir fuertes críticas.

La primera en figurar en el informe de la rubia fue Elizabeth Vernaci, conocida como la 'Negra Vernaci', quién hace unos días, expresó su apoyo a Tagliani y entre sus palabras, dijo lo siguiente: "Todos estamos hablando de Viviana Canosa, que hacía años que nos habíamos olvidado de ella. No comprendo de verdad, si no es por rating, ¿Por que lo dice ahora?, porque lo podría haber dicho antes.

Elizabeth "la Negra" Vernaci, opinó sobre Canosa. Créditos: Foto / Archivo MDZ.

Siguiendo la lista, Jey Mammon, el inolvidable conductor de La Peña de Morfi (TELEFE), quien fue apartado del multimedio por denuncias de abuso sexual: "Más vale que me sorprendió, a Lizy la quiero mucho, y es de las muy pocas personas que, con lo difícil que fue en su momento y perteneciendo a un lugar muy particular, estuvo al lado mío".

"Me parece desagradable, no estoy de acuerdo. Como decía mi abuela: 'la ropa sucia se lava en casa'. Ya está chicos, no se habla más", expresó Georgina Barbarossa, la persona que reemplazaría a Lizy Tagliani en el programa familiar de los domingos.

Una vez terminada la lista, que posiblemente contenga a más personajes de la farándula, la periodista empezó su discurso: "Entienden, mis enemigos como actúan y como actúo yo, me importa tres pi... como me tratan. Dice (Vernaci) que yo estuve desaparecida; hice éxitos en la tele, en A24. El año pasado fue un poquito sabático porque bueno, el papá de Conan no quiso que esté en los medios, y Majul tampoco".

Acto seguido, la mujer empezó a 'puntillar' a sus enemigos: "Poder laburar o no Negra, eso no te hace mejor ni peor persona, si vamos a catalogar a la gente por el laburo la verdad, no va...", luego continuó con Jay Mammon, a quien le expresó que, "entre bomberos no se van a estar pisando la manguera".

Jey Mammon, el ex conductor que fue denunciado en 2023. Créditos: Foto / Archivo MDZ.

Y por último, apuntó duramente a Georgina: "Todo bien con vos, te conozco, ahora no me hagas contar de que laburaba tu marido. No se hagan los éticos ni los morales, no me jodan...Yo se que sos una mina más grande y que no querés perder el laburo, pero defendé a los pibes."