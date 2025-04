Chris Martin emocionó al mundo entero tras dar a conocer la enfermedad que padece

Chris Martin es uno de los músicos más queridos del mundo y él lo sabe; sin embargo, una enfermedad oscurece su vida y no se trata de nada relacionado a una pérdida física sino mental. En los últimos días, fue tendencia en las redes sociales tras compartir un duro video donde abrió su corazón y contó al mundo entero que padece una dura enfermedad.

La salud de Chris Martin

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe al menos 322 millones de personas en el mundo que padecen de depresión y el líder de Coldplay no se queda fuera de este extenso grupo. Esta enfermedad afecta un 18% más de personas que la década pasada y cada caso es totalmente diferente y particular.

Chris Martin padece de depresión. / Foto: @coldplay

En un video publicado en las redes sociales, Chris Martin no se guardó nada y reveló los detalles de su vida en medio de la lucha contra la depresión. "Hola, soy Chris de la banda Coldplay. Recientemente me he dado cuenta de que algunas personas, incluyéndome a mí, luchan un poco contra la depresión (...) "Así que voy a contarte algunas cosas que me han estado ayudando en la gira y en general, con la esperanza de que quizás algunas de ellas también te sirvan a vos", comenzó.

Al entender que es un referente en muchos sentidos, Martin se mostró muy sereno y sincero frente a la cámara y enumeró los consejos y saberes que tiene acerca de esta enfermedad. "Lo primero que quería decirte era hay una cosa que se llama escritura de forma libre en la que escribes durante 12 minutos todos tus pensamientos y luego los quemas y los tiras. Eso es muy bueno. La meditación trascendental ha sido realmente maravillosa para mí", detalló.

"Hay una cosa llamada propriocepción que es una especie de movimiento corporal para ayudar a equilibrar el cerebro", expresó dando como ejemplo a Jim Costello, quien ha desarrollado el Método Costello y le ayuda mucho al cantante. Por otro lado, no dejó de recomendar películas como Sing Sing y la música de Chlore Qisha.

Para terminar con su mensaje, acotó: "Espero que esten ahí. Les mando mucho amor y si vienen a Seúl -donde será su próximo concierto- nos vemos pronto."