"Ahí no te vas a librar": muy enojado, Pablo Duggan reveló la contundente decisión que tomó con Viviana Canosa

Viviana Canosa y Lizy Tagliani viven días de caos luego de las acusaciones que hizo Canosa contra la humorista. Esta semana ha estado cargada de tensión y muchos famosos han opinado sobre el tema.

Uno de los periodistas que habló sobre ello fue Pablo Duggan, quien consideró que este ataque hacia la conductora de La Peña de Morfi ha sido por una supuesta venganza personal y acusó a Viviana de haber inventado todo para sumar rating. "Es un pobre personaje que no logró nunca un éxito por mérito, sino por escándalo", lanzó muy picante el comunicador.

El periodista dio su opinión sobre la polémica entre Canosa y Lizy Tagliani.

Canosa no hizo oídos sordos a estas declaraciones y le respondió a Duggan con fuertes declaraciones, donde dio a entender que el periodista tendría intereses con menores. "A mi casa no te invito a comer porque están mis sobrinos", expresó Viviana.

A raíz de estos polémicos dichos, Pablo reveló en Radio 10 la decisión que tomó con la comunicadora. "Es de manual lo de Canosa: cuando no sabe qué decir, cuando la critican por hacer una barbaridad, con todo derecho por parte del periodismo, sale y ensucia utilizando la libertad de expresión que le encanta tener para ella, pero que no tolera cuando la ejercen los demás", aseguró la figura de C5N.

Esto fue lo que dijo Pablo Duggan en Radio 10 sobre Viviana Canosa

"A mí no me vas a poder ensuciar, porque la verdad sos una delirante, una mitómana. Como tengo mujer e hijos, te voy a llevar a Tribunales. Entre hoy (por el miércoles) y el lunes sale la carta documento para Viviana Canosa", anunció el abogado.

"Vamos a Tribunales, Canosa. Ahí no te vas a librar, no te vas a salir con la tuya. Y si pedís perdón, igual te voy a hacer el juicio por daños y perjuicios, por acusarme falsamente de algo con lo que no tengo absolutamente nada que ver. No tengo nada que ver con esa mugre", expresó contundente Pablo Duggan,