Viviana Canosa, más filosa que nunca en medio del escándalo con Lizy Tagliani: "No me retracté"

Viviana Canosa realizó un contundente descargo en su programa luego de que se comenzó a instalar luego de las declaraciones que brindó en TN, que ella se había retractado de las acusaciones contra Lizy Tagliani. Esto podía ser el punto para que todo se tranquilice, pero fue todo lo contrario.

La periodista estalló El Trece y realizó un descargo que generó gran polémica, ya que en medio de toda esta "cadena nacional" como se presentó el segmento, sostuvo que "lo primero que quiero decir que es lo que más me calentó es la cantidad de cosas que tuve que escuchar... A mí no me amenacen diciendo cosas que yo no dije".

"Yo me defiendo sola... Ustedes sigan defendiendo a la gente que abusa de menores, a la gente que hace cosas raras y a los corruptos", comenzó diciendo. Luego, subrayó que "me pueden decir lo que quieran, pero no me pueden decir mentirosa, dijeron que me contradije y me retracté".

Viviana Canosa furiosa contra los periodistas y programas de televisión:

"Mentira señores! Lo que pasa es que cuando me hacen notas quieren que viole el secreto de sumario, hay palabras que nunca dije, hay cosas que yo insinué y me hago cargo... Ahora yo no me contradigo y tampoco me retracté", sostuvo la periodista de manera firme.

En la tarde del día miércoles, Viviana Canosa dejó firme esta postura exponiendo en sus redes sociales un video donde se la puede ver a Lizy Tagliani realizando un stand up. En el mismo ella expresa que "Lo de la violación fue hace mucho y lo agarré al pibe esa vez, pero nada más", muchos usuarios la criticaron por poner solo un recorte de todo el video y no poner el segmento completo.