Viviana Canosa explotó de furia contra Pablo Duggan y estalló una nueva guerra en medio del escándalo

Viviana Canosa sigue sumando "enemigos" en esta guerra que estalló con Lizy Tagliani luego de las fuertes acusaciones que expresó en su programa. En las últimas horas, Pablo Duggan se sumó a la lista de los famosos y colegas que lanzaron fuertes críticas tras lo sucedido.

En su programa de radio, el periodista expresó: "Pongo todo en duda y todo me parece una chantada. Esto te da rating Canosa y hace que existas públicamente", comenzó diciendo el conductor de C5N respecto al accionar de su colega. Duggan se refirió a la polémica con Lizy Tagliani y él defendió a la conductora de Telefe: "Voy a decir lo que yo creo... Ella no le perdona el éxito a Lizy Tagliani que fue su asistente".

Viviana Canosa salió a responderle fuertemente en vivo: "Me vas a enseñar vos cómo conducir, trucho... Vos Duggan me vas a enseñar a mí a hacer tele", comenzó diciendo de manera firme la conductora. Luego, agregó: "Cada vez que quieren que un caso se escondan te llaman para hacer un libro".

Viviana Canosa estalló de furia tras los dichos de Pablo Duggan:

"Yo me meto con ministros, con presidentes y me meto porque se me da la gana y ahora también me estoy metiendo con el poder, con el poder de los medios de comunicación, que es el cuarto poder", subrayó la conductora de El Trece, que está siendo visiblemente criticada por colegas.

En el final, agregó: "Es un tipo que dice que si un menor de 14 es abusado, no es abuso si el chico da su consentimiento. No te invitaría a comer a mi casa Duggan, escondería a los pibes de mi familia... Yo la verdad que a mis hijos al cuidado de Duggan no los dejo ni en pedo".