"Una cara dura": alejada de los medios, Anabela Ascar fue escrachada en las redes por una polémica actitud

Anabela Ascar fue una de las caras más conocidas de Crónica TV. Sin embargo, ya desde hace un tiempo la conductora ha desaparecido de los medios de comunicación. En junio del año pasado, Ascar fue vista cenando en un restaurante y un cronista de Intrusos le consultó por qué se alejó de la televisión.

"¿Sabés qué pasa? A mí me dicen que soy una estrella y yo no me creo eso. Las estrellas tienen trabajo. A mí eso me lo dijo Cacho Fontana. Venía a comer a mi casa y me decía 'Anabela, me llaman para hacer homenajes, pero para laburar no me llama nadie'", expresó la presentadora en aquella nota. "Es así. Para laburar y contratarte, nadie", dijo la periodista.

A diez meses de aquella entrevista, en los últimos días, Marcia Frisciotti dio a conocer en Instagram (@Gossipeame) una información que le llegó de un seguidor sobre la conductora.

La panelista de Puro Show enseñó el mensaje y las imágenes que recibió de Anabela, que estuvo en una clínica.

"Anabela Ascar se estaba colando en la recepción de la Clínica Adventista Belgrano, una cara dura, no le importo los que esperábamos, se mandó faltando el respeto a los que estábamos por anunciarnos", fue el mensaje que le llegó a Marcia.