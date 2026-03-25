La periodista habló en Bondi Live sobre el posteo de Malena Pichot y fue contundente con su respuesta.

El 24 de marzo se conmemoró el Día de la Verdad por la Memoria y la Justicia, una jornada que estuvo marcada por diferentes marchas y un acto en Plaza de Mayo. Los enfrentamientos en redes no faltaron y Malena Pichot arremetió contra Mariana Brey.

Todo empezó por la editorial de Mariana en Carnaval Stream: "El futuro no se construye con odio, ni con violencia, ni con relatos incompletos. Hay que contar la historia completa. Se construye con verdad, con memoria y con límites claros. Nunca más es para todos sin excepciones", fue una de las frases de la periodista.

Esto provocó que Malena Pichot la llame "gato anabolizado". Finalmente, Mariana Brey decidió romper el silencio y lo hizo en Bondi Live durante el programa de streaming que comparte junto a Ángel de Brito.

La picante respuesta de Mariana Brey a Malena Pichot Malena Pichot llamó "gato anabolizado" a Mariana Brey y ella le contestó de forma tajante "Nada me sorprende de Malena Pichot, primero por el nivel de obviedad que maneja a la hora de adjetivar a cualquier persona más allá del género, el tema de género también atrasa a esta altura del partido", comentó la comunicadora. También aclaró que "me parece un tanto cobarde porque personalmente fue muy educada y nada de esto que dijo hoy me dijo personalmente".