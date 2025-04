Mercedes Ninci fulminó a Viviana Canosa en medio de sus polémicas acusaciones

Viviana Canosa prendió el ventilador y no paró de criticar a periodistas que apoyaban de cierta a Lizy Tagliani con sus declaraciones. La conductora de El Trece trató de mentirosa a Mercedes Ninci, luego de que ella en el ciclo "Mujeres Argentinas" reveló que supuestamente el expediente no tenía nada

"Se hace la bonachona, pero miente”, dijo. Desde LAM fueron a buscar a Mercedes, que aclaró: “Yo hablo del expediente de Comodoro Py, no del expediente de la tele", expresó Viviana contra Mercedes luego de escuchar las declaraciones que realizó en el programa del mismo canal.

Ninci es una periodista que sin lugar a dudas no se achica y realizó una entrevista en LAM, programa de Ángel de Brito: "No hace falta que vengan, la pueden subir por sistema (a la ampliación), pero si quieren subir la escalinata de Py, obviamente la suben. La escalinata de Py es aspiracional. Capaz que te toca otra jurisdicción, pero la escalinata de Py no se le niega a nadie", expresó.

Mercedes Ninci le respondió de manera letal a Viviana Canosa:

"Lo que tiene Canosa, no tengo ni idea. Lo que sí yo no hubiera desparramado y ensuciado a todo el mundo en la tele durante dos días, y después ir a Comodoro Py", sostuvo Mercedes Ninci. También informó que "la fiscal va a querer que Viviana Canosa haga una ampliación de la denuncia".

Por último, sostuvo que "Viviana estaba muy asustada cuando habló con el fiscal" y subrayó que "no hizo el personaje de la tele porque eso queda en la tele, después Comodoro Py es otra cosa". Lo que si es verdad que este escándalo sigue sumando capítulos y está lejos de terminar.