Llamaron a una conductora por teléfono y la sorprendieron in fraganti: "Ay, si, ahí..."

Los 'bloopers' en la pantalla grande no se hacen esperar, pero hay momentos que son preferibles olvidar. Todo parecía transcurrir de manera normal durante la mañana del martes, pero no fue la ocasión para LUZU TV, menos para Laurita Fernández. La conductora parecía estar viviendo un intensa mañana cuando fue interrumpida por el teléfono, o eso es lo que dejó creer a todos los espectadores y a la mesa de FM LUZU.

"¿Hola?", empieza la llamada el conductor de la mesa Cris Vanadia, pero lo que sigue dejó a todos sorprendidos. "¡Ahhh, ay, si... Ahí Ahí!", repite constantemente. Mientras esto ocurre, la mesa se ríe: ¿Laurita?, ¡Laurita!, "¿Qué está haciendo? Pero, ¿Con quién habla?".

Luego de unos segundos de incertidumbre, la conductora menciona el nombre de Cris Vanadia y la charla continúa su discurso, entre charlas y risas. Lo que parecía real, resultó ser un blooper de FM LUZU con la brillante bailarina, quién se prestó para el chiste. "Yo te veía, yo los veía pero ustedes no me llegaban a ver, así que acá andamos con la perra que apenas me escuchó hablar me vino a chupetear toda", dijo Laurita Fernández, simpática.

La charla mañanera se dio en contexto de "La cena de tontos", la obra que presentará Laurita Fernández, junto a Martín Bossi y Guillermo Arengo, La obra trata sobre un grupo de amigos, quienes organizan cenas semanales donde cada uno lleva como invitado a alguien que consideran un "tonto" para burlarse de él. Pero, los planes de uno de los participantes, se rompen cuando invitan a Francisco Pignon, un hombre ingenuo pero encantador que termina desatando una serie de hilarantes y desafortunados eventos que transforman la vida de todos.

Luego de la conversación "engañosa", y después de haber despertado a Fernández de su descansar, Vanadia despidió a la actriz y dejó las expectativas abiertas ante los nuevos proyectos que acontecen a la bailarina.