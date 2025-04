Lizy Tagliani nuevamente lanzó fuertes declaraciones tras las graves acusaciones de Viviana Canosa

La batalla mediática y legal entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa está cada vez más encendida, este miércoles la humorista fue interceptada por una ola de periodistas para obtener su palabra, allí no dudó en hacer fuertes declaraciones defendiéndose a capa y espada de las serias acusaciones esgrimidas por su examiga en televisión abierta y ante la Justicia.

Consultada por las nuevas declaraciones realizadas por Viviana Canosa, que se conocieron públicamente en su programa en El Trece, Lizy expresó: “Yo estoy desde el minuto uno a disposición de la Justicia y lo único que quiero dejar en claro es que jamás en mi vida tuve un contacto íntimo con un menor de edad”, introdujo la conductora de Telefe. También agregó: “Así como tampoco robé y todas las barbaridades que se dijeron”.

Lizy no titubeó un instante para dejar en claro su postura, asegurando que no va a permitir que su nombre y su foto queden relacionadas con abuso de menores. “La pedofilia se debe investigar y castigar con la mayor rigurosidad de la ley”, expuso visiblemente exaltada ante la prensa. “Todo el mundo sabe quién soy. Nunca, ni en chiste, tuve ese tipo de cosas porque lo padecí desde los cinco años”, aseguró respecto a su buen nombre y una delicada situación que vivió en su infancia.

Lizy Tagliani habló con la prensa defendiéndose de todas las acusaciones esgrimidas por Viviana Canosa

En referencia a Viviana Canosa, ni siquiera la nombró, así como lo viene haciendo desde que todo este revuelo inició.“No voy a hablar de nadie”, exclamó Lizy. “Siempre estuve tranquila. Muy triste, como sigo. La verdad es que estoy muy nerviosa, pero estoy fuerte y descubro lo que es ser mamá porque tengo una fortaleza que no sé si en otro momento la hubiese tenido”, sentenció omitiendo mencionar el tema de la adopción.

“Estoy bien fuerte, pero estoy despistada. Estoy tratando de conseguir una buena profesional que me acompañe en lo psicológico. Se me abrió una herida muy grande en mi vida. Se tiene que reparar todo el daño que me han hecho”, dejó en claro Tagliani, mostrándose muy segura y absolutamente centrada en su defensa. Además ofreció entregar su teléfono celular en caso de que lo solicite la Justicia, siempre se mostró a disposición para que todo se aclare.