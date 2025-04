Sigue el escándalo: Viviana Canosa apuntó contra un conocido periodista y estalló la polémica

Viviana Canosa es tendencia en las redes sociales y en los diferentes programas que cubren espectáculo luego de las fuertes denuncias que realizó contra Lizy Tagliani. Lo cierto es que la periodista ya fue a declarar y a presentar pruebas en los Tribunales de Comodoro Py.

La conductora de El Trece dejó en claro que decidió adelantar su declaración debido a que la habían amenazado en horas de la noche. También dejó en claro en el programa que se emitió en la tarde del 15 de abril que mientras se encontraba frente al juez, le llegaron mensajes amenazantes que los adjuntaron como prueba.

En medio de todo esto, Viviana Canosa apuntó contra el periodista Paulo Vilouta quien expresó que esto lo haría por tener rating: "Te digo a vos Vilouta y a cualquiera. Ustedes realmente creen que yo por un punto de rating voy a exponerme tanto", comenzó diciendo la periodista.

Viviana Canosa luego de salir de declarar. Foto: RS Fotos.

"A vos Vilouta que te escuché hoy... ¿Te importa el tema de los menores? Te lo pregunto a vos porque te escuché", expresó indignada la conductora. También lanzó un fuerte dardo expresando: "Vilouta, si vos crees que el tema de los menores es por un tema de rating, eso habla más de vos que de mí".

Viviana Canosa apuntó contra un periodista que la criticó:

En el final, subrayó: "Estoy enfrentada a gente muy poderosa que va a querer complicarme. La verdad que miedo no tengo y hoy me empezaron a tirar de todos lados", sostuvo. Luego, agregó: "yo estoy entregando demasiado con lo que estoy contando y me estoy exponiendo mucho".