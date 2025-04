Lizy Tagliani explotó contra Viviana Canosa: "Si vos sabés que yo soy pedófila, ¿por qué verg* no...?"

Este martes a la mañana, Lizy Tagliani hizo un contundente descargo en Arriba bebé de Pop Radio tras las fuertes acusaciones que hizo Viviana Canosa contra ella. La conductora de La Peña de Morfi afirmó que todo lo que se dijo es mentira y que hará todo lo posible para demostrarlo.

"Yo no soy eso. No soy una delincuente, no soy una pedófila, lo voy a afirmar. No voy a seguir más callándome, pero se van a tener que retractar y voy a ir hasta donde tenga que llegar para que salga la verdad a la luz. No se puede ensuciar a una persona así porque sí. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar. Y si la Justicia Argentina no es la solución, seguiré hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos", expresó la actriz.

La actriz aseguró que no es nada de lo que dijo la periodista. Créditos: captura de pantalla Youtube Pop Radio 101.5.

Más tarde, Tagliani salió de la radio y fue abordada por la prensa, que le consultó sobre el tema. La presentadora no se quedó callada y le dijo de todo a la periodista.

"Yo les voy a decir una cosa. Yo nunca abusé de un menor, nunca robé. Todo lo que dicen lo van a tener que demostrar. No pertenezco a ninguna lista de nada. Nunca tuve que ver con nada con la trata, no tengo nada que ver con las cosas que me acusan, de ningún tipo, sobre todo la de los menores justo a dos días de que está por salir el juicio de la adopción de mi nene", comenzó diciendo muy enojada la conductora.

Esto fue lo que le dijo Lizy Tagliani a la prensa sobre las fuertes declaraciones de Viviana Canosa

"Me duele que se ponga en juego mi honor, mi familia. Mi nene es un bebé que salió de un hogar y puede correr grandes riesgos por esto", confesó la actriz.

"¿A dos días del juicio de adopción? ¿A dos días va a salir todo esto? Si vos sabés que yo soy pedófila, ¿por que verg* no denuncias cuando voy a adoptar? O sea, permitiste que un juez, que psicólogos, la gente que va a tu casa, que toda esa gente me den una criatura; o sea, desacreditas el trabajo de toda la gente que me estudió, que me vio como vivo, que averiguó mis antecedentes, que saben quién soy", disparó Tagliani sin filtros.

"Ponele que cagué a toda esa gente y que los pude engañar y vos sabés esto, sos tan tan verg*, no lo tendrías que haber hecho en ese momento cuando vos sabés que yo voy a adoptar tenés que decir 'por favor, no le den un pibe a este travesti, no se lo den porque es pedófilo'. Lo tendrías que haber dicho el primer día que llevé una solicitud para adoptar, no ahora", dijo Lizy.