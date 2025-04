Viviana Canosa acusó gravemente a dos ex Gran Hermano: "Reclutan mujeres para llevar a Rusia"

Viviana Canosa arrancó con todo su ciclo "Viviana en Vivo". La conductora defenestró a Lizy Tagliani, Marcelo Corazza, Gonzalo Costa y a dos participantes de Gran Hermano 2023-2024: Martín "el Chino" Ku y Nicolás Grosman.

Canosa comenzó el tema de la siguiente manera: “Miren este otro tuit de YoSoyElvis (ahora 'Ricdelsur'): ‘Dos ex participantes de Gran Hermano promocionan una red de trata en Rusia."

El posteo en cuestión. Créditos: Captura de X / @Ricdelsur

Y continuó: "Reclutan agresivamente vía redes sociales a chicas de 18 y 22 años africanas y latinoamericanas con promesas engañosas, generando preocupación sobre explotación, trata y posible tráfico humano. Esto es grave, muy grave’. Pero voy a ir a Comodoro Py el miércoles. Miren, porque falta. Mirá el video de los muchachos de Gran Hermano porque todo tiene que ver con todo. Reclutando chicas para trabajar en Rusia”.

“Estos pibes salieron de Gran Hermano. Yo les aconsejaría a las chicas que no se vayan a Rusia. Es más, le pido a una amiga mía, si puede contar en un audio mi humilde participación en la Ley Micaela. Porque yo durante la pandemia laburé mucho porque tengo mucho asco y mucho odio a la gente que abusa de menores”, comentó, indignada.

Luego del video, Canosa apuntó: “Le aconsejaría a las chicas que no lo hagan, que no vayan a Rusia, que no le den bola a estos dos mamarrachos, porque me parece que ese trabajo es muy peligroso, chicas. No vayan. No vayan. Le dicen claramente en qué consiste el laburo. ¿Y por qué se llevarían chicas de 18 años de Argentina a Rusia?”.

“Si no fuera algo ilegal. ¿Por qué no contratan a una rusa que ya sabe el idioma, se maneja perfecto? No hay que ser muy inteligente. Usan a estos dos pibes de Gran Hermano como carnadas para que caigan las chicas/los chicos. Y después, una vez que llegás a Rusia, ¿qué hacés? Te jodés. Alguien tendría que investigar esto. Y yo el miércoles voy a ir a Comodoro Py con todas las pruebas”, cerró, firme.