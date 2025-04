Salió a la luz la reacción de Lizy Tagliani cuando se enteró de las graves acusaciones de Viviana Canosa:

Viviana Canosa sorprendió a toda la audiencia el pasado viernes con sus graves acusaciones contra Lizy Tagliani. En Viviana en Vivo, la periodista relató que la humorista le había robado dinero y alimentos y también contó que la ayudó cuando su madre falleció. Después de sacar varios trapitos al sol, Canosa expresó: "Y no voy a contar ni del alcohol, ni de otras cositas, ni de menores, ni de nada, que cuando me enteré dije se terminó todo acá. Y como soy buena esa parte no la voy a contar. Pero no me jodan eh, no me jodan por que se han metido con cosas muy delicadas".

Minutos después de las declaraciones de la comunicadora, la conductora de La Peña de Morfi compartió un video en su cuenta de Instagram. "Hola a todos. Pasó por acá porque me llegan un montón de capturas y de mensajes acerca de lo que están diciendo de mí y quiero decir que son todas mentiras. Me pongo a disposición y a partir de ahora me voy a ocupar de ver cuáles son los pasos a seguir. Les mando un beso grande, les pido disculpas por este video y bueno, quien quiera creerme que me crea", manifestó Tagliani.

La conductora se defendió de las acusaciones de la periodista. Créditos: captura de pantalla Instagram Lizytagliani.

Por otro lado, este lunes en Puro Show, Marcia Frisciotti reveló cuál fue la reacción de Lizy cuando se enteró de los fuertes comentarios de Viviana.

"Ella estaba en un restaurant con gente y de repente el celular le empiezan a caer millones de llamadas, mensajes. Agarra, se pone a ver y cuando se entera qué era lo que estaba sucediendo, ella, automáticamente, llama a las autoridades de Telefe. Las autoridades de Telefe le dicen: 'No digas nada. No hagas ningún descargo. Guardate'", comenzó contando la panelista.

Esto fue lo que contó Marcia Frisciotti en Puro Show sobre Lizy Tagliani

"Pero ella estaba como con altibajos de hacer chistes y al mismo tiempo preocuparse por esta situación con un humor muy cambiante, cuentan las personas que la vieron", añadió Frisciotti.

"Estaba tan preocupada que llamó a dos abogados, habla con las autoridades de Telefe, les dicen 'por favor, Lizy, no hagas ningún descargo'. Sin embargo, Lizy se va a la casa de alguien que estaba ahí con ella en ese almuerzo, y desde esa casa ella hace el video donde hace el primer descargo", concluyó Marcia.