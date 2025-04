Las terribles acusaciones de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani y otros famosos: "Voy a Comodoro Py"

Viviana Canosa se mostró furiosa en el ciclo que lleva su nombre. La periodista cumplió y expresó uno por uno, los escándalos que rodean a la actual conductora de La Peña de Morfi, Lizy Tagliani.

La tarde arrancó furiosa, Canosa no se cayó nada. La rubia acusó duramente a Lizy Tagliani no solo de ladrona, sino de también estar involucrada en escándalos con menores de edad, estafas, entre otras graves acusaciones.

La ilegalidad de Tagliani con el cuerpo de su mamá

"Lizy, estás más sucia que una papa", inició Canosa, contundente. "Yo no manché el nombre de tu madre, yo te ayudé, pero vos no tuviste problema en ver llorar a la mía, porque yo estaba embarazada y ella solo veía como te ayudaba y le parecía exagerado".

"Se caen las caretas", expresa contundente la periodista, luego evidenció un video antiguo en donde se la ve a Lizy en el programa Intrusos (América TV) contando en forma de anécdota lo que había ocurrió con su madre.

"Compara la muerte de su madre con comprarse un suéter, mirá que hay que tener estómago para sacar a tu vieja de una funeraria y ponerla en la cama como si no hubiera pasado nada. Menos amor y empatía hacia una madre, no conozco", expresa Viviana, horrorizada. Luego, el programa continúa y la conductora del mismo mostró las disculpas de Tagliani, realizadas el día domingo en "La Peña de Morfi".

Como si fuera poco, Canosa habló sobre el rebote que hizo el abogado Fernando Burlando hacia Tagliani, luego de que esta pidiera representarla ante la Justicia: "Lizy, ¿Por qué creés que Fernando Burlando te dijo que NO?", parece que cuando escuchó hablar de menores dijo "en esta, no me meto".

Lizy y el affaire con la ex pareja de Marcela Tauro

"Qué buena actriz", expresó Tauro en la noche del domingo, luego de observar las disculpas de Tagliani, y continuó: "Ella dice mi familia, mi esposo y esto ocurrió en el 2023 hacía tres meses que se había casado", refiriéndose a los mensajes enviados por la humorista hacia su ex pareja.

En composé, Canosa sumó al respecto: "Lizy se hace la buena pero es más mala que la PESTE", y sacó del archivo lo ocurrido con Camila Homs en el programa de Susana Giménez.

Una estafa que sale a la luz

"Siniestra", describe el posteo de X de 'Ric del Sur', publicación de la que también habló Viviana Canosa en su programa y acotó más información: "Ella tenía una peluquería, y estafó a Agustín y Maia, que eran dos empleados de ella y cuando empieza a ser famosa gracias a mucha gente que la ayudó, les propone ser socios de ella. Los que no les contó es que tenía un juicio laboral, así que los terminó empomando a los dos pibes, les hizo pagar la deuda que tenía, cerró la peluquería y empezó la pandemia". El posteo del que habló Canosa. Créditos: Captura de X / @Ricdelsur

"Elvis (haciendo referencia a quien posteó el video de Tagliani), conoció mucho a Agustín, víctima de la estafa (...) Lizy lo amenazó para que no se conociera esta historia". Concluyó en parte, Canosa.

Lizy Tagliani y Costa

"Me cuentan que en un importante boliche gay, una de las amigas que también es famosa, contaría en un video, que grabó en ese boliche, que estando drogada, abusó a un colectivo de un menor y lo llevó a la casa de otra trans", declaró contundente Canosa.

Luego, Costa se defendió y habló, a lo que la periodista respondió: "Te voy a mandar un paquetito de pebetes, que dicen que te gustan". Luego, Viviana declaró contundente que la actriz trans habría acosado a un actor de teatro y por eso, la destituyeron de la obra de teatro 'Legalmente Rubia'. El joven del cuál habría abusado Costas. Créditos: Captura de pantalla / El Trece

Sentenció la conductora, luego de mostrar las imágenes: "Tengo pruebas, y voy a ir a Comodoro Py el miércoles".