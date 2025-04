Las hijas de Bruce Willis comparten un hábito íntimo que generó polémica mundial: de qué se trata

Bruce Williams sorprendió al mundo entero cuando se dio a conocer que padece demencia frontotemporal y, por esa razón, dejaría de trabajar en películas y series. A partir de ese momento, su familia ha sido clave para aportar detalles acerca de su salud; sin embargo, esta vez sus hijas fueron muy polémicas por dar un detalle de su vida privada.

Qué hábito raro tienen las hijas de Bruce Willis

En las últimas horas, Rumer Willis dio una entrevista muy personal para el podcast What in the Winkler y expuso detalles de su vida privada que no eran para nada conocidos mundialmente. La hija de Demi Moore y Bruce Willis comenzó hablando de la forma en la que cría a su pequeña hija Louetta y luego confesó un raro hábito que comparte con sus hermanas.

Leyenda

Respecto a su hija, reveló un deseo muy particular: “Sinceramente, espero que Lou siga durmiendo en la cama conmigo cuando tenga mi edad. Yo todavía duermo en la cama con mi mamá y no me parece raro”. Esto quedó pequeño cuando siguió con la confesión de la forma en la que se vincula con sus hermanas y madre en la actualidad: “Todavía nos bañamos juntas, mis hermanas y yo".

Foto: @brucewillis

Rumer Willis tuvo en cuenta la posible opinión de las personas al escucharla hablar sobre esos detalles atípicos que mantiene su familia, por lo que sumó: "Puede que la gente piense que es una locura y raro, pero yo no”. Para justificarse, se fundamentó dando como ejemplo animales: "imaginate si tomás a un gorila bebé o a un perro de dos semanas o tres meses y los dejaras dormir en una habitación diferente a la de su madre".

Foto: @brucewillis

Antes de terminar, la hija de Bruce Willis aseguró que por ser familiar directo de famosas figuras mundiales las personas encontrarán siempre una razón para criticarla, sobre todo en lo relacionado a la crianza de su hija. “Al final, la triste realidad es que, por quién soy y por quiénes son sus abuelos, haga lo que haga, la gente tendrá una opinión sobre Louetta, sobre cómo la estoy criando y sobre lo que estoy haciendo”, remató.