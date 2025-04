Viviana Canosa fulminó a Lizy Tagliani con gravísimas acusaciones: "Vi cómo me robaba plata de la..."

Recientemente resurgió un cruce de hace años, en el que Viviana Canosa se vio afectada por ciertas actitudes de Lizy Tagliani. La periodista de El Trece dio un lapidario testimonio en el que contó muchos detalles de las situaciones que vivió con la conductora de Telefe en el pasado, allí lanzó graves acusaciones que generaron una polémica inmediata.

“Yo tenía un vestidor muy hermoso con cosas divinas que me iban desapareciendo, plata de la cartera que me desaparecía. Un montón de cosas que me iban desapareciendo”, comenzó a contarle Viviana Canosa desde su programa a Lucas Bertero, quien la entrevistaba a través de una videollamada.

“Muchas veces dejaba abierta la puerta de mi habitación con la cartera abierta, hasta que un día abrí la ducha me puse la bata y me quedé esperando en la bañera y vi cómo la señora Lizy Tagliani me estaba robando plata de la cartera, tironéandomela. (...) Era un sobre con dólares”, reveló Canosa, exponiendo contundentemente a Lizy, de esta manera la involucraba en un hecho delictivo.

Viviana Canosa acusó gravemente a Lizy Tagliani

Además, sobre otros robos que habría cometido Lizy Tagliani en aquel momento, la periodista visiblemente exaltada, mencionó: “Las bebidas iban bajando y me desaparecía comida del freezer”. También agregó: “De mis pañuelos Hermès cuando se fue de mi casa de 30 me quedaron 10”.

Una de las acusaciones más graves que hizo Viviana Canosa sobre Lizy Tagliani fue en referencia al día que murió la madre de la conductora de Telefe. “Me suena el teléfono. Es Lizy que me dice, llorando, ‘te lo pido por favor, se acaba de morir mi mamá, y tengo un problemón’”, detalló de manera fulminante.

La conductora de Telefe ha sido gravemente acusada por Viviana Canosa.

Foto: Instagram @lizytagliani

Fue entonces cuando Lizy le habría confesado a Viviana: “La tengo a mi mamá en una sala velatoria y no tengo el acta de defunción. Y puedo ir presa porque la pude haber matado yo. Yo, ¿entendés?“.

La periodista relató cómo fue que ayudó a la comediante, la terrible secuencia que contó dejó sin aliento a más de uno. “Conseguí los médicos, a la gente de la obra social. Todo. Llevaron a la señora a la casa, le firmaron todo y la volvieron a llevar a la casa velatoria”, explicó enfurecida rememorando aquel atroz acontecimiento. “Ojalá me hubiera cag*** con un novio como a Marcela Tauro. Me cag* con cosas mucho peores”, finalizó ofuscada Viviana Canosa contra Lizy Tagliani.