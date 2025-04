Una conocida pastora evangelista liquidó a Yuyito González en Intrusos revelando polémicas situaciones de su pasado

Luego de la visita del polémico pastor Héctor Aníbal Giménez al programa de Yuyito González, apareció en Intrusos (América TV) la expareja del predicador, conocida como la pastora Irma, allí apuntó su artillería contra la novia del presidente Milei, la mujer acusó de no ayudar a la iglesia, cobrar por eventos religiosos y sostuvo que la conductora no quería tocar a la gente.

La religiosa expuso que en cuanto vio a su exmarido con Yuyito González, sintió un poco de dolor por mi gente y el pueblo y expresó: “Me agarró un celo divino. Nunca la vi en nuestro templo. La crucé en la temporada de divorcio -2019-, en las iglesias de Zona Sur”.

Los ásperos recuerdos de la pastora, que estuvo en comunicación con Intrusos, revelaron contundentes momentos del pasado de Yuyito. “Cuando ella iba a las iglesias, no miraba que se estaba restaurando desde abajo. Nunca la vi ayudar a las iglesias. Ayer me llovieron mensajes por WhatsApp diciendo que ahora está de novia con el presidente y se iba a querer colgar de Giménez”, sostuvo la ex del pasto Giménez.

Las polémicas declaraciones de la pastora en contra de Yuyito González

Además, la predicadora se quejó porque vio muy espléndida a la presentadora. “Yuyito no quería tocar a la gente, quería salir por atrás de la iglesia”, declaró Irma. "Los pastores tenemos que tener olor a gente, a pobre", dejó en claro. Y agregó: "Quería salir por atrás y que no le pongan a nadie. Ahí no era la novia del presidente". Asimismo, se refirió a Brenda Aloi, quien también transita el camino religioso: “Que Brenda se cuide del entorno, que no se case con la madre, ni con el padre, que se case con Dios”.

“Me contaban que Yuyito como pastora cobraba una barrabasada, una locura y pedía condiciones, que le pongamos una escalera atrás porque no quiere tocar a nadie, va a orar desde arriba para que la gente no la avasalle”, concluyó Irma.