Marcela Tauro reveló detalles impactantes sobre la relación de Jorge Rial y Morena Rial: "Había intentado..."

Marcela Tauro estuvo presente el pasado miércoles 9 de abril en Sálvese Quien Pueda y junto a Yanina Latorre abordaron los temas más picantes y actuales de la farándula.

En un momento de la emisión, Latorre le consultó sobre Morena Rial, quien no ha dejado de ser noticia en los últimos días. "¿Qué te pasa cuando ves a Morena Rial? ¿Qué te pasa con Jorge? ¿Estás bien con Jorge? ¿Qué opinas de Morena? La viste, prácticamente, nacer y crecer.

La influencer está complicada con la Justicia.

"Lo de Morena no me sorprendió porque viví todo lo anterior, pero con Jorge ahora no tengo mucha relación. Cuando digo 'lo anterior', me refiero a que cuando estábamos en Intrusos siempre había un lío", comenzó respondiendo la panelista de Intrusos.

"Por ejemplo, estábamos en el medio del aire y cambiaba el clima porque lo llamaban y tenía que dedicarse a eso. De todas maneras, él no contaba qué es lo que pasaba, después nos enterábamos", contó Tauro.

Esto fue lo que dijo Marcela Tauro en Sálvese Quien Pueda sobre Jorge Rial y Morena Rial

Antes de finalizar, la periodista afirmó que Jorge Rial habría querido internar a Morena. "Yo sé que Jorge, en un momento, había intentado internarla, creo que en una clínica psiquiátrica, pero él no era de contar nada, igual nos dábamos cuenta porque cambiaba el humor del programa...", comentó Marcela.

"Muchas veces nosotros le dijimos a Rial que contaba con nosotros, porque era mejor que nos avisara él directo a que después otros programas nos abordaran en la calle", explicó la comunicadora.