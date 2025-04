Morena Rial planea una contundente denuncia contra Fernando Burlando tras la investigación de los teléfonos celulares

Después de ser detenida por la Justicia y enviada a la cárcel por una contundente acusación que la involucró en un robo ocurrido en un domicilio familiar junto a una banda delictiva, Morena Rial quedó en libertad tras pasar algunos días tras las rejas. Esta excarcelación la logró gracias a la gestión de Fernando Burlando que se puso al frente de su defensa. Sin embargo, la mediática ahora planea denunciar al abogado que la sacó de prisión.

El motivo que Morena Rial va a esgrimir para acusar al famoso letrado, refiere a la recomendación que le hizo de Burlando de entregar las claves de sus celulares a la Justicia para ser oportunamente peritados y lograr con esto su pronta excarcelación, y así fue. Este hecho le habría jugado en contra a la hija mayor del periodista Jorge Rial, ya que salieron a la luz escandalosos chats que la incriminan en nuevos delitos y exponen a otras personas que actuaron en complicidad con ella.

En DDM (América TV), la periodista Tatiana Schapiro reveló que Morena tendría férreas intenciones de exponer ante la Justicia una denuncia contra Fernando Burlando alegando mala praxis en el ejercicio de su defensa. Luego de que el famoso representante se apartó de la causa, la misma quedó a cargo del estudio de Miguel Ángel Pierri.

Morena Rial estaría evaluando seriamente denunciar a Fernando Burlando

Refiriéndose a la denuncia que estaría pensando hacerle Morena Rial a Burlando, la periodista explicó: "Está evaluando si la hace. Si la hace, la hará en el Colegio de Abogados. En ese caso, no necesita patrocinio legal. Y, según qué decida el Colegio de Abogados, hay distintos tipos de multas y sanciones".

Cabe destacar que un amigo de More, Facundo Ventura, recientemente declaró: “Creo que si está Jorge -Rial- atrás, no va a volver a caer detenida. De hecho, hoy está en libertad por Jorge. Ella no esperaba que él se moviera de la manera en que lo hizo y se sorprendió”, añadió el hijo de Luis Ventura.