Los chats que comprometen a la China Suárez con un ex futbolista: "Le gusta lo..."

Eugenia "la China" Suárez no tiene filtros. Hace unas semanas salieron a la luz las conversaciones que la exponen seriamente con un ex futbolista, chats subidos de tono. Pero lo más importante no se queda ahí. La persona con quien fue vinculada se trata de nada más y nada menos que Maxi López.

Los mensajes muestran la conversación entre el ex de Wanda Nara y la modelo Luah Martínez. El ex jugador cuenta su experiencia sexual con la China, y asegura que la actriz no tiene un buen desempeño en las sábanas.

Los chats entre Maxi López y Luah Martínez. Créditos: Captura / streaming Ulises Jaitt

“La China c… mal”, escribió López en una de las conversaciones. A lo que la modelo consultó “¿Mal de bueno o mal de mal?”, él respondió: “Mal de mal”. En otro mensaje, Luah reaccionó sorprendida: “¿La garc… a la China? HPD”. Maxi agregó: “Ni ella ni él lo saben. Le gusta lo usado al crack”, en referencia a Wanda Nara y Mauro Icardi.

El affaire no terminó ahí. La modelo, luego de mostrar los chats sobre la conversación que mantuvo con López, también expuso al ex jugador con otros mensajes que intercambiaron entre los dos.

"Te quiero en mi mesita de luz. Vamos a coj... muy rico". Según Martínez, esa fue solo una de las muchas frases subidas de tono que recibió durante el período de intercambio constante con el jugador, chats que se llevaron a cabo en Instagram y WhatsApp.

Chats entre Maxi López y Luah Martínez. Créditos: Captura / streaming Ulises Jaitt

El contacto entre ambos se habría intensificado en enero, cuando Maxi estuvo en Buenos Aires. De acuerdo a lo que contó la modelo, en ese tiempo concretaron un encuentro. “Era como que estaba alzado todo el tiempo”, aseguró la mujer.