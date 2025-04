La letal sentencia de Viviana Canosa por una entrevista de Luis Majul en LN+: "¡Qué vergüenza!"

Luego de su esperado regreso a la televisión con nuevo programa, Viviana Canosa ha redoblado su mirada crítica sobre distintos temas y personalidades, y en esta oportunidad la conductora volvió a la carga contra Luis Majul, conductor con el que compartió espacio laboral en señales como LN+ y El Observador.

Puntualmente, el encono de Canosa con Majul comenzó en el momento en que ella quedó fuera de la programación de la mencionada radio, dándose por despedida. En tanto que el astro de LN+ aseguró que no echó a su colega, sino que al no poder darle el horario que la periodista había pedido en la emisora, la actual figura de El Trece optó por dar un paso al costado.

Viviana Canosa y Luis Majul, de trabajar juntos a quedar enfrentados. Foto: Captura de video LN+.

Pero eso no fue todo, el 10 de marzo cuando Viviana Canosa debutó en la pantalla de la señal de aire del Grupo Clarín, habló de periodistas "ensobrados", y si bien no mencionó explícitamente a Luis Majul, se habría referido a él al asegurar: “Te puede gustar o no lo que yo digo, pero no me pagan por decir lo que digo. O sea, no soy ensobrada, ni tomo champagne, ni escucho ópera los domingos en la Quinta de Olivos”.

Y ahora, Canosa disparó nuevamente contra Majul al referirse a la entrevista que le hizo el conductor al ministro de Economía, Luis Caputo. “¡Hola! Hoy a partir de las 20:30 mano a mano con @LuisCaputoAR. Imperdible. Lo que responda impactará en la apertura de los mercados de mañana. Te espero”, anticipó el domingo desde su cuenta de X el periodista de LN+.

La reacción de Viviana Canosa a un posteo de Luis Majul. Foto: X @vivicanosaok.

Poco después de la finalización de la nota en cuestión, Viviana Canosa expresó contundente desde la misma red social: “¡Qué vergüenza!”. Si bien para algunos la sentencia de la figura de El Trece fue más sobre los dichos del funcionario que sobre la performance de Luis Majul en la entrevista, es evidente que la conductora aprovechó para darle un tiro por elevación a su rival.