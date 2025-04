La fuerte decisión que tomó Elba Marcovecchio contra María Fernanda Callejón tras el furioso descargo en América

Elba Marcovecchio se encuentran defendiéndose en diferentes "frentes de batalla" luego de que Wanda Nara salió a atacarla por las redes sociales y también María Fernanda Callejón. La letrada dialogó con Ángel de Brito en LAM y fue contundente en sus declaraciones.

María Fernanda Callejón utilizó unos minutos del programa "Pasó en América" para realizar un fuerte descargo contra Ricky Diotto, pero también contra Elba Marcovecchio: "la señora arrancó a amedrentarme y tenía intención de humillarme", comenzó diciendo la actriz.

Luego, agregó: "La audiencia duró dos horas y media porque la señora (Elba) no paraba de hablar y se iba por las ramas", subrayó María Fernanda. Lo cierto es que ahora Elba Marcovecchio salió con los tapones de punta y muy afilada a contestarle en el programa de De Brito.

Elba Marcovecchio estalló contra María Fernanda Callejón:

El conductor le consultó si finalmente también la demandará a Callejón y con un tono serio y firme confirmó que la llevará a la Justicia: "La voy a demandar porque en el programa siguiente de ustedes me acusó de que ella me vio robar y eso no lo voy a soportar ni tolerar".

También dejó en claro que tanto Wanda Nara (a quien demandará) como María Fernanda Callejón tienen como finalidad "sacarme de la defensa de sus ex", en el final de la charla comentó que "a mí no me van a asustar Wanda Nara ni María Fernanda Callejón", subrayó.