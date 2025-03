Karin Cohen, tajante con El Nueve por el final de su programa: "Es tedioso estar haciendo..."

Hace pocos días, la periodista Karin Cohen dio una nota para Marina 107.9, el programa de radio conducido por Marina Calabró en El Observador. En la entrevista, la comunicadora expresó su incomodidad por el fin de su programa, Todas las tardes, emitido por El Nueve.

"Tenían ya intenciones de cambiar la programación del canal. El mío estaba en revisión, a ver si seguíamos o no, esas palabras me dijeron. Había una exigencia de rating, pero nunca bajamos de la media", contó la conductora.

La comunicadora conduce "Todas las tardes" por El Nueve. Créditos: captura de pantalla Instagram Canal9oficial.

"Por otra parte desde enero, el programa está durando tres horas y sabemos muy bien que es imposible tener un promedio", sumó Cohen. Asimismo, Karin comentó que se enteró de la llegada de Graciela Alfano al canal por medio de Nacho Rodríguez.

"Se hablaron de otros nombres y pensé que era radio pasillo, chusmerío... El canal evidentemente busca un cambio de pantalla profundo, y en esta quedo afuera, por ahora. Estoy trabajando raro... no sé hasta cuándo estoy", reveló.

Marina Calabró entrevistó a Cohen para "Marina 107.9".

"Desde un primer momento cuando tuve la incertidumbre sentí incomodidad. Es tedioso estar haciendo algo en un lugar donde ya no desean que estés al aire", declaró Karin Cohen en el ciclo radial.

Por otro lado, la comunicadora también hizo un posteo en Instagram sobre este difícil momento. "¡¡¡Buenas!!! Quisiera hacer una aclaración: Me parece justo contar que estuve hablando con las autoridades de Canal 9 desde diciembre sobre la posible discontinuidad de mi programa 'Todas las tardes' que lleva 7 años en el aire, bajo mi conducción por 1 año y medio", comienza diciendo la publicación.

La publicación de Karin Cohen en Instagram. Créditos: captura de pantalla Karincohenok.

"Ciertamente, esta situación me da tristeza, per no me coloca en un lugar de víctima o incapacidad para hacer 3 h de tele cada día. No hubo llanto en los pasillos. Son más de 30 años de trabajo los que llevo y estas cosas suceden todo el tiempo. Las formas en como se gestionan las decisiones han cambiado", reconoció.

"El programa está saliendo cada vez mejor. Cuentos con los compañeros más profesionales y amorosos que puedo desear, tanto al aire como en la produ, que banca estos días de incertidumbre sin fecha tope de finalización. Por todo esto: Seguiremos poniéndole la mejor energía cada tarde hasta cuando sea. Seguiré honrando mi contrato y mi respecto al canal que me eligió en su momento. Y se bien que lo mejor está por venir", concluyó su mensaje.