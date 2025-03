El icónico conductor de TN que aseguró que Néstor Kirchner lo hizo echar

Mirtha Legrand volvió el sábado por la noche con una espectacular "mesaza" por El Trece. Los invitados fueron Julieta Novarro, Alejandro Lerner, Arturo Puig y el periodista Nelson Castro, quien reveló una fuerte información sobre la vez que Néstor Kirchner lo hizo echar de un trabajo.

Todo ocurrió cuando el periodista y conductor de Todo Noticias, estaba hablando de la profesión a la que calificó como "maravillosa". Seguido a esto, contó la historia de cuando Néstor Kirchner lo hizo echar cuando él se encontraba trabajando en una radio durante el año 2009.

"Kirchner me echó, el kirchnerismo me echó en el 2009 cuando yo trabajaba en Radio del Plata. Hubo una decisión axativa del entonces presidente", confesó Nelson y sorprendió a Mirtha Legrand que no podía creer como el mandatario tomó una decisión de esa magnitud.

"Usted lo vivió también Mirtha. Una cosa horrible y por eso yo vivo con tanta preocupación la actitud autoritaria de sobre el pensamiento del otro", reveló el periodista. También, sostuvo que "uno puede discrepar y eso está fantástico y es increíble que en la Argentina no se pueda salir de esto".

La palabra de Nelson Castro sobre el mal momento que vivió:

Durante el programa, Nelson aprovechó y criticó a Javier Milei: "Me preocupa mucho la pobreza y lo que dijo en el Congreso no es verdad, no es verdad que la pobreza haya bajado en la Argentina como bajó", sostuvo el conductor ante la atenta mirada de Mirtha Legrand.