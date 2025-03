Esteban Trebucq protagonizó un vergonzoso momento al aire y recibió críticas y repudio en redes sociales: "Mandale un saludo"

En las últimas horas varias zonas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se quedaron sin suministro de electricidad. Para algunas personas esta situación es dramática debido a que llevan más de 5 días sin luz. En LN+ entrevistaron en vivo a vecinos desesperados, quienes estaban reclamando por la situación. En ese marco, Esteban Trebucq protagonizó un vergonzoso momento y recibió repudio en redes sociales.

Luego de escuchar el angustiante relato de una señora, el periodista y conductor tuvo un insensible gesto al aire, que provocó críticas de los televidentes y usuarios de la red social X.

El vergonzoso momento al aire que protagonizó Esteban Trebucq

"Yo tengo a mi esposo de 80 años que no puede ni caminar. No lo puedo ni higienizar", expresó la vecina con lágrimas en los ojos. "Vine a pedir que me den un poco de luz", agregó con visible angustia. En el estudio, Esteban Trebucq, quien estaba acompañado por Luis Majul, lanzó: "Mandale un saludo a la señora".

En la red social X, el usuario @MatiAromi compartió el video y opinó: "La señora no quiere un saludo tuyo, Trebucq, quiere que le den luz después de 5 días".

Esteban Trebucq fue criticado en redes sociales. Fuente: X: @MatiAromi

Las críticas a Esteban Trebucq después de su desafortunado momento al aire

Fueron varios los usuarios que se unieron a las críticas al periodista. "¿Cómo le vas a responder así a una persona? Se perdió todo tipo de sensibilidad para con el otro, qué tristeza", escribió una persona.

"Es que ya no contratan periodistas y ante un tema serio actúan como streamers o tiktokers. Cosa que queda poco seria si tenés más de 20 años", publicó otro usuario.