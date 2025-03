Las fotos del romance entre Fátima Florez y Fede Bal que prueban la fugaz relación

Una nueva novela del verano asoma en la farándula argentina. Se trata del romance entre Fátima Florez y Fede Bal. El hijo de Carmen Barbieri y la humorista estarían iniciando un vínculo que ya tuvo varios encuentros. Muchos de estos, según testigos, apasionados. En las últimas horas se filtraron las fotos de la noche en que habría comenzado esta historia de amor entre el conductor y la actriz.

Tras la ruptura con el presidente Javier Milei, Fátima Florez aseguró que su objetivo era focalizarse en su carrera artística. Sin embargo, los rumores de romance con Fede Bal dan cuenta de que se habría hecho un tiempo, entre show y show, para el amor. Ella misma confirmó la noticia este jueves en diálogo con la periodista Marina Calabró.

Las fotos de Fede Bal y Fátima Florez, ¿de la noche en que inició el romance?

De acuerdo al periodista Matías Vázquez (Puro Show), el romance entre Federico Bal y Fátima Florez comenzó en Miami, más precisamente durante la gala de los Martín Fierro Latino, celebrada el 22 de noviembre del año pasado. Por azar, el conductor de Resto del Mundo y la imitadora de famosos tuvieron su primer encuentro fuera del país.

Fátima Florez y Fede Bal estarían juntos desde noviembre del 2024. Fuente: Puro Show.

Según el relato del periodista de El Trece, Fede y Fátima ocuparon la misma mesa durante la ceremonia junto a otros personajes de la farándula argentina, entre estos Carmen Barbieri, madre de Bal, y Marcelo Polino, amigo de ambos.

Al terminar el evento, Fátima manifestó su intención de seguir la noche en otro lugar. Fue la propia Carmen Barbieri quien alentó a la comediante para que saliera a bailar junto a su hijo, quien se encontraba en la misma situación.

"Ellos se juntaron a cenar con un grupo de gente y se fueron a bailar. Pasaron la noche juntos, siguieron por chat y ya hubo reencuentro acá en Argentina hace sólo dos noches", precisó Matías Vázquez.

Los rumores crecieron tanto que Fátima tuvo que salir a aclarar el asunto. Fue la periodista Marina Calabró quien obtuvo la confirmación del dato por parte de la propia capocómica. La panelista de Lape Club Social Informativo, el nuevo programa de Sergio Lapegüe en América, reveló en vivo el contenido de un intercambio de mensajes con la comediante. En esa charla, Florez respondió afirmativamente cuando Marina le preguntó si estaba saliendo con Fede. "Sí, es verdad. Estoy disfrutando de mi soltería", dijo la actriz.

Fátima Florez y Fede Bal iniciaron su romance tras la gala de los Martin Fierro Latino. Fuente: Puro Show.

Fátima Florez anunció el final de su relación con Milei en abril del 2024.

El romance entre Fátima Florez y Fede Bal: ¿qué dijo Carmen Barbieri?

Las versiones sobre el affaire que su hijo mantiene con Fátima Florez hicieron que Carmen Barbieri se tomara un tiempo para hablar del tema. En Mañanísima, el programa que conduce por El Trece, Carmen aportó datos que confirman cómo fue el inicio de la relación.

"Fede no me cuenta nada y me pide que no hable de él", inició Barbieri su relato ante las consultas de sus compañeros de Mañanísima. "Ella me cae re bien. Ojalá, si están en pareja, que esto vaya para adelante", agregó Carmen.

"Fátima me dijo que tenía ganas de ir a bailar pero que no tenía con quién, entonces le dije que fuera con Fede. Igual, mi hijo no me cuenta nada a mí", dijo la conductora de Mañanísima.

Si bien no fue tajante en la confirmación del romance, la madre de Fede Bal no negó la versión que vincula sentimentalmente a su hijo con Fátima Florez. La evidencia mayor fue cuando Majo Martino, panelista de su programa, lo dio por hecho y la exvedette solo atinó a decir, visiblemente nerviosa, "cambiemos de tema".