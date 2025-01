Carmen Barbieri le dio un fogoso beso a un conductor al aire y Fede Bal no lo soportó: "Se está yendo todo a la mier..."

Carmen Barbieri protagonizó un cómico momento junto a Fede Bal. Su hijo asistió al apasionado beso que Carmen se dio con Guille Aquino, conductor de Blender. La escena fue muy comentada entre los seguidores de la plataforma de streaming, que disfrutaron de la tensión generada en el estudio.



Al igual que varios canales de TV, Blender y otras plataformas de streaming modificaron provisoriamente su grilla durante las primeras semanas del mes de enero. Costa Stream es una de las propuestas de Blender. A Guille Aquino, el conductor, lo acompañan Juan Ruffo y el propio Fede Bal.

Carmen Barbieri protagonizó un momento bizarro en streaming. Foto: archivo.



Para cerrar la entrevista, Carmen se levantó del sillón de la invitada y encaró a Guille Aquino. Fue la histórica vedette y conductora de Mañanísima (El Trece) quien propuso un beso fogoso con el conductor de Blender. Claro que para Federico Bal no pasó desapercibida la actitud de su madre.



El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal no pudo ocultar su incomodidad: “¡Basta, mamá! Se está yendo a la mier... Es un montón, ¡basta!”. La ex Chica Olmedo no le dio importancia al enfado de su hijo. Al contrario, fiel a su estilo, redobló la apuesta. "La verdad que fue lindo, ¿no", reflexionó Carmen. Guille Aquino terminó dándole la razón: "A mí me gustó, sí".

Fede Bal reveló que el trabajo de Carmen Barbieri le trajo dolores de cabeza

Fede Bal regresó al teatro como parte del elenco de la comedia Somos nosotros, marcando un nuevo capítulo de su vida. El hijo de Carmen Barbieri intenta mantenerse alejado de los escándalos mediáticos. En una reciente con la revista Pronto, el actor habló sobre su relación con su madre y lanzó una declaración que sorprendió a todos: “No la puedo frenar”.



“A Carmen le gusta echar pimienta. Es así, es especialista. Aprendí. Tengo 35 años y pasó la vida. Muchas veces me trajo problemas”, comentó Fede Bal sobre Carmen Barbieri.

Fede Bal confesó que llegó a incomodarse por el comportamiento de Carmen Barbieri en TV. Fuente: Instagram @balfederico.

El objetivo del hijo de Santiago Bal, a diferencia de su madre, es correrse del mundo de la farándula. “Estoy en un momento de mi vida en el que bajé un poco esa exposición. Creo que es total responsabilidad mía mantener en privado mi vida íntima”, comentó en diálogo con Pronto.



Fede Bal también dejó en claro cómo maneja las intervenciones de Carmen en los medios de comunicación: “Mis peleas son mías y las suyas, suyas. Entiendo que para ella debe ser difícil escuchar que hablen de su hijo”.