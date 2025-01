El Trece compartió el spot para presentar a Viviana Canosa, la gran apuesta del 2025: quiénes la acompañarán

Viviana Canosa afrontará un reto más en su carrera periodística, la conductora estará al frente en el famoso canal del "solcito" y comenzaron a promocionar el ciclo por las redes sociales de la señal. El 26 de diciembre, tras una reunión con las autoridades, finalmente estampó la firma.

Fue Ángel de Brito quien confirmó la noticia en su cuenta de X (Ex Twitter): "Recién Viviana firmó su contrato con El Trece para debut en 2025 con un nuevo programa. Se trata de un magazine que irá por la tarde y estará acompañada por un panel (de periodistas)", comentó el conductor de LAM.

El programa de Viviana Canosa llega en un momento muy particular de El Trece, ya que se fueron conductores como Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Socios del Espectáculo fue suplantado por "Puro Show" que se encuentra bajo la conducción de Pampito y de Matías Vázquez.

En el clip que compartió El Trece, se puede ver el logo del programa de Vivana con un "V" de color rojo y la voz de ella de fondo: "A ver... me gusta, me gusta mucho. Me encanta. Confirmadísimo, no tengo dudas... en febrero, estoy ahí", expresó la conductora, quien está muy feliz.

El spot con el que El Trece confirmó la llegada de Viviana Canosa:

Además, se conocieron nombres de los compañeros que acompañarán a Canosa durante todo el 2025. Se comenta que Majo Martino y Estefi Berardi podrían llegar a estar presentes, aunque se encuentran como panelistas en "Mañanísima", luego se dio el nombre de Mariana Brey (confirmada), Damián Rojo dejará "A la Tarde" (América) y por último se habla de la posible incorporación de Gabriel Levinas.