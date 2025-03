Fernando Burlando renunció a la representación legal de Morena Rial en medio del escándalo por su posible regreso a la cárcel

Luego de que se conociera la noticia de que Morena Rial podría volver a la cárcel por no haber cumplido los requisitos que estaba obligada a seguir para mantener su excarcelación, confirmaron que el representante legal de la influencer, Fernando Burlando ya no será su abogado defensor.

El periodista Guido Záffora contó este jueves en el programa conducido por Mariana Fabbiani en América TV, que el famoso letrado Fernando Burlando se corrió de la causa en la que está acusada Morena Rial, por robar en un domicilio bajo la modalidad de escruche junto a una supuesta banda de delincuentes.

"Fernando Burlando acaba de dejar la causa de Morena Rial", reveló el periodista, esto lo hizo a los pocos minutos de que en el programa DDM (América TV) contaran los detalles del pedido de la justicia para que Morena Rial regrese a la cárcel.

El abogado Fernando Burlando dejó la representación legal de Morena Rial

"Me cuentan que él hizo todo lo que tenía que hacer por pedido de Jorge, logró la excarcelación, cumplió y ahora dejó la causa", agregó Záffora a la información de último momento que compartió en la emisión, dejando claro que Fernando Burlando fue quien se alejó de la causa luego de cumplir con la tarea de lograr la excarcelación de la influencer.

Mientras daban esta noticia sobre la delicada situación judicial que está atravesando la hija de Jorge Rial, el amigo y exabogado de la denunciada se encontraba en un móvil en vivo con el programa DDM, por este motivo Alejandro Cipolla expuso: "Yo no puedo ingresar porque me había apartado, pero se que va a entrar otro colega en el día de hoy, está acordado". Por otra parte, el periodista especializado en policiales, Martín Candalaft dijo que Morena Rial culpó a Fernando Burlando, en un documento oficial que presentó ante la justicia alegando que tuvo inconvenientes de comunicación con el letrado y por este motivo no se presentó a las pericias.