Los DJ locales que prometen hacer vibrar a la Arístides en su aniversario

Para este jueves 6 de marzo, el rock indie y la música electrónica serán los grandes protagonistas de la noche en el nuevo aniversario de la Arístides. Por un lado estará el Escenario Andes Origen, ubicado en Belgrano y Arístides, que le estará dando la bienvenida al público. Allí actuarán las bandas Nafta, Silvestre y la Naranja, y los mendocinos de Batos.

Mientras que el escenario Sernova estará localizado sobre calle Huarpes, a la altura de la Universidad de Mendoza, y tendrá como protagonistas a Mariano Mellino y a los DJ’s locales Bäda, Emi Allende y Tom Kosh. La celebración por el séptimo aniversario de la Arístides cuenta con un gran articulación público privada que hace posible su realización.

Emi Allende se ha consolidado como de las grandes figuras emergentes y no pudo ocultar su felicidad. A través de las redes sociales expresó en palabras la alegría de formar parte del line up de este año: "9 días de la mejor fecha de mi carrera hasta el momento los sueños se cumplen gracias al esfuerzo y la perseverancia no bajen los brazos que todo tarde o temprano llega".

"Gracias a todos por sus mensajes y por hacer que todo esto sea posible !!! Sin el amor del público esto no sería igual esta fecha es de todos vamos a poner a Mendoza en lo más alto!!!!", escribió el DJ en su cuenta de Instagram. El aniversario promete atraer no solo a mendocinos sino también a turistas que llegan para vivir además la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Emi Allende y la felicidad por formar parte del aniversario. Foto: Instagram/ @emiallende__.

Por su parte, Bäda (DJ mendocina) también realizó una publicación en sus redes: "Este 06/03 nos vemos en la icónica junto a Mariano Mellino, Emi Allende y Tom Kosh". Su estilo musical es afro, orgánico y melodic house y promete hacer estallar una Arístides que estará colmada de personas.