Wanda Nara habló luego de hacerse una cirugía y mostró cómo Zaira debe ayudarla con la faja: "Qué dura es la vida..."

El secreto para mantener su impresionante figura no solo está en lo que come Wanda Nara, y así lo reveló ella misma a sus seguidores. La empresaria puede encontrarse en medio de un delicado proceso judicial contra Mauro Icardi, que se vio recientemente complicando cuando Elba Marcovecchio anunció que demandará a Wanda Nara, pero su imagen sigue siendo una prioridad. A través de su Instagram, la modelo mostró cómo la cuida.

La noche de terror que vivió Wanda Nara cuando su exesposo irrumpió en el Chateau Libertador para llevarse a sus hijas llamó la atención sobre la salud de la famosa, ya que se reveló que estaba recuperándose de una reciente operación. A pesar de las preocupaciones de sus seguidores, lo cierto es que la operación fue puramente estética. Este fin de semana, la mediática compartió un divertido video mostrando los cuidados que debe tomar para mantener su figura.

El irreverente video de Wanda Nara poniéndose su faja

En el video, Wanda Nara aparece recostada en un sillón riéndose descontroladamente mientras su hermana, Zaira, lucha para abrochar la faja que va alrededor de su cintura. "No te entra", se queja la morocha. "Dale, si que entra, si lo tenía en el más chiquito", le replica la conductora. "Bueno, engordaste", dispara Zaira, haciendo reír a su hermana. "¡Si me comí un pescado nada más! Varios pescados...", reconoce Wanda, antes de cortar el video.

Los esfuerzos de su hermana dieron sus frutos, ya que la próxima historia de Instagram muestra a Wanda Nara calzada en la faja, posando frente a un espejo: "Yo que no abandono el XS", escribió la modelo, refiriéndose a su talle de ropa. Las siguientes publicaciones muestran a las dos hermanas disfrutando de un día de spa en casa, un necesitado descanso después de la denuncia de Mauro Icardi a Wanda Nara por robo.

La fuerte reacción de los hijos de Wanda Nara al día en el parque de Mauro Icardi y la China Suárez

Wanda Nara atraviesa un estresante tiempo debido a la polémica separación de Mauro Icardi, quien parece decidido a comenzar una nueva familia con la China Suárez. Los dos enamorados fueron vistos por primera vez en público paseando por los Bosques de Palermo, a donde llevaron al hijo que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña para una tarde de juegos. Las imágenes llegaron a la casa de los Nara, y provocaron fuertes reacciones.

Según confesó en un diálogo con "LAM", los hijos de Wanda Nara reaccionaron fuertemente a la salida familiar de su padrastro: "Hoy fue muy triste cuando un hijo mío vino a mostrarme un vídeo de TikTok con Mauro jugando con un nenito en una plaza y me dijo: 'que no lo vean las nenas'. A mí me dolió, porque el que estaba viendo eso era un hijo mío que Mauro crió durante 12 años. Entonces para él también es el papá", dijo la madre de cinco.