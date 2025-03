Escándalo: Elba Marcovecchio denunciará a Wanda Nara tras sus dichos

Una inesperada guerra se desató entre Wanda Nara y Elba Marcovecchio en las últimas horas. Es que la conductora de Telefe compartió un fuerte posteo contra una de las abogadas que tiene Mauro Icardi para defenderse en la disputa judicial que tienen tras la separación.

"Y en estos días les cuento la historia de una abogada… por respeto a su ex, que ya no está, estoy pensando si contarlo o no… pensé que lo peor que tenía era ser ‘chorra’ de un marido internado grave, pero hay algo peor que quizás las hijas y ex que donó un órgano deberían saber", expresó Wanda en su cuenta de Twitter.

Elba Marcovecchio no se quedó callada y salió con los tapones de punta contra la empresaria: "No es mi ex. Toda esa barbaridad que dice de chorra y se hace la sorora con las mujeres y todo. Cruzó un límite. Lo mío es trabajo y todo lo que hago es trabajar un expediente”, le dijo Marcovecchio a De Brito en LAM.

Elba Marcovecchio va con todo contra Wanda Nara. Foto: Instagram/ @mecomprendezmendez.

Ahora se conoció que Elba Marcovecchio llevaría a la Justicia a Wanda Nara y está preparando una fuerte denuncia contra ella: "Elba Marcovecchio está redactando en estos momentos la denuncia que presentará esta semana en la Justicia contra Wanda Nara por sus declaraciones en LAM", compartió el periodista Gustavo Méndez.

Además, agregó: "Wanda se pasó 3 pueblos. Tenés que tener el cu... limpio para decirle chorra a alguien me dijeron desde el entorno de la letrada", escribió el panelista de Implacables respecto a esta última y contundente información que abre un nuevo escándalo judicial.