Luego de que Wanda Nara confirmara que conducirá "MasterChef Argentina", se reveló un dato sobre su vínculo con Telefe: "En el canal la...

Desde hace algunas semanas se viene rumoreando que Telefe iba a dejar de lado a Wanda Nara para no manchar la imagen del canal con cada una de sus polémicas. Recordemos que el canal apostó por la modelo en 2023 y 2024 para la conducción de dos importantes propuestas: MasterChef Argentina y Bake Off Famosos.

Sin embargo, Nara desmintió este rumor con una imagen. La modelo compartió una foto en sus historias de Instagram en la que se la puede ver junto a Darío Turovelzky, vicepresidente ejecutivo de Broadcast & Studios para América Latina de Paramount, confirmando que este año estará en MasterChef Argentina.

La imagen que compartió la modelo para confirmar su regreso a la conducción del programa culinario. Créditos: captura de pantalla Instagram Wanda_nara.

Mientras que en Intrusos, revelaron un dato sobre la relación del canal de las tres pelotas con la conductora. Todo comenzó cuando en el programa de espectáculos abordaron el tema de Wanda.

"Una buena para Wanda, vuelve 'MasterChef', ya me lo confirmaron. 'Gran Hermano' va a terminar en junio y ahí arranca 'La Voz', sin Diego Torres que se bajó. Así que en el tercer trimestre, entra el reality de cocina y me confirmaron que Wanda será, nuevamente, la conductora del ciclo. En Telefe me contaron que están contentos con ella, más allá de los temas mediáticos...", contó Paula Varela.

Esto fue lo que contaron en Intrusos sobre Wanda Nara y Telefe

Allí, Marcelo Tauro añadió: "En el canal la aman, no me animo a decir que es la nueva Susana, pero en el trato ¡Está más arriba que Giménez! ¡La adoran!".