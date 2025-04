Jorge Rial contó por qué no toma Viagra para tener relaciones sexuales con su pareja: "Es todo..."

La vida de Jorge Rial cambió para siempre dos años atrás. En abril del 2023 sufrió un infarto mientras se encontraba vacacionando en Colombia. Ese incidente médico modificó sus hábitos, lo obligó a tomarse las cosas de un modo al que no estaba acostumbrado. Semanas atrás, en su reencuentro con Viviana Canosa, el conductor de Argenzuela reveló detalles de sus nuevas rutinas.



Uno de los temas personales más resonantes de la entrevista de Rial en Viviana en Vivo fue sobre su vida amorosa. Jorge reveló detalles sobre su relación con una antropóloga colombiana y contó el motivo por el cual no consume viagra para tener relaciones sexuales.

Jorge Rial explicó el motivo por el que no puede tomar viagra. Fuente: captura C5N.

Jorge Rial y el viagra: la respuesta del conductor

En el imperdible mano a mano que tuvo con Viviana Canosa, Jorge Rial reveló que no toma viagra debido a sus problemas coronarios. "No podría usar Viagra por esto", dijo señalándose el pecho en referencia al infarto que sufrió tiempo atrás. "Por ahora es todo a pulmón, hasta donde pueda. Pero si tengo que recurrir, es totalmente a favor. El Viagra es el Santo Grial para los tipos de 60, 70 y 80".

Jorge Rial está en pareja con María del Mar Ramón, una antropóloga y escritora colombiana que vive en Buenos Aires desde 2012. La novia del conductor tiene 31 años y es oriunda de Bogotá, capital de su país.



Viviana Canosa quiso saber si la edad y los posibles problemas de disfunción eréctil son un tema de conversación con su pareja. Rial reveló que, por ahora, no han hablado del tema. Por el tono y la sinceridad de las respuestas, el conductor dejó en claro que por ahora no tiene inconvenientes para sobrellevar una vida sexual plena con una novia a la que dobla en edad.

La vida amorosa de Jorge Rial: "Ahora estoy tranquilo"

Para Jorge Rial, el inicio del 2025 no fue tranquilo. La detención de Morena Rial sacudió ese bienestar que había conseguido tras reponerse del infarto. El periodista de C5N se aferró a su novia.



"Ahora estoy tranquilo, estoy con una mujer que no tiene nada que ver con mi mundo. Es colombiana, es antropóloga y escritora. Todavía no vivimos juntos, y a mí me gusta la convivencia", contó Rial en esa misma entrevista con Canosa.



Al ser consultado sobre si era exigente en la pareja, Rial aseguró: "No sabés lo tranquilo que soy, yo no jodo nada. A mí, déjame las cuatro cosas que me gustan y no te jodo: los habanos, hacer el asado, lavar los platos y viajar".