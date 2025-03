Jorge Rial destruyó a Flor de la V tras su debut en El Nueve con "Los profesionales de siempre"

Después de que un expanelista revelara un dato polémico de Jorge Rial, el presentador, conocido por no callarse ante las opiniones sobre sus colegas, centró su atención en Flor de la V. Con su regreso a la pantalla chica y el debut de "Los profesionales de siempre" en El Nueve, la conductora no esperaba convertirse en el blanco de una fuerte crítica por parte del periodista.

A pesar de estar atravesando varios problemas personales, Rial encontró un momento para disparar una dura opinión sobre el nuevo ciclo televisivo de la actriz y comediante. Con su particular estilo, Jorge no perdió la oportunidad de hacer un comentario filoso que mostró claramente que, para él, la propuesta no estaba a la altura de lo esperado.

Jorge Rial destruyó a Flor de la V tras su debut en Los profesionales de siempre

El cruce entre estas dos figuras reconocidas de los medios surgió después de que la cuenta @teleavisador en X (anteriormente Twitter) publicara un mensaje sobre el estreno de "Los profesionales de siempre" en El Nueve. “Debuta Los Profesionales De Siempre en @canal9oficial. Se reaviva la guerra con Intrusos desde 2003 pero con menos público", escribió el usuario, a lo que Jorge Rial respondió tajante: "Y calidad".

Jorge Rial no tuvo filtros al hablar sobre el programa de Flor de la V. Foto: X @rialjorge.

La reacción del empresario, que tampoco se salva de las críticas, no pasó inadvertida. Para la mayoría de los internautas, su interacción fue un claro golpe hacia Flor de la V y hacia Intrusos, el espacio que él mismo condujo durante más de dos décadas y que ahora está bajo la conducción de Marcelo Polino. En plena lucha por el liderazgo en audiencia, Jorge no dudó en expresar su desacuerdo con los nuevos encargados de ambos shows.

El regreso de Flor de la V y la respuesta en redes

Flor de la V regresó a la pantalla con un formato renovado de Los profesionales de siempre, una producción que en su momento estuvo al mando de Viviana Canosa. Este retorno no solo marcó su vuelta al aire tras su salida conflictiva de América, sino que también la colocó en la mira de quienes no tardaron en compararla con su predecesor, Jorge Rial.

Flor de la V acapara las miradas por su debut en Los profesionales de siempre en El Nueve. Foto: Instagram @flordelave.

Aunque ninguno de los involucrados, ni Flor ni el equipo de Intrusos, se pronunció públicamente sobre los dichos de Rial, las redes sociales estallaron. Los seguidores del presentador y los del nuevo ciclo de El Nueve se dividieron entre quienes respaldaron las palabras del empresario y aquellos que defendieron a la vedette y la nueva etapa de "Los profesionales de siempre". Como ya es habitual, la discusión demostró que la competencia por el rating y la posición en la televisión está lejos de ser un tema resuelto.