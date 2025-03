Tremenda bomba contra Jorge Rial de un querido expanelista: "Él se enojó mucho con..."

Intrusos está cumpliendo 25 años ininterrumpidos al aire. El histórico programa de América aprovecha el aniversario de su primera emisión para darle pantalla a históricas figuras que pasaron por el ciclo. Días atrás, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, los conductores actuales, presentaron un invitado cuya presencia generó revuelo: Camilo García.

Como era de esperarse, el regreso de Camilo García a Intrusos estuvo marcado por las revelaciones del panelista, que contó infidencias de las viejas ediciones del programa de América. Claro que la figura de Jorge Rial no estuvo exenta entre las preguntas de los colegas de Camilo.

Camilo García volvió al living de Intrusos y reveló detalles de su relación con Jorge Rial. Fuente: Instagram @camilogarcia1971.

¿Qué dijo Camilo García sobre Jorge Rial?

Al ser consultado por su relación con Jorge Rial, Camilo García confesó un dato revelador sobre el histórico conductor de Intrusos. "Muchas veces él bajaba una línea, con lo que yo no estaba de acuerdo. Rial siempre se enojó conmigo", contó García. Las palabras del periodista y DJ dejan en claro que su salida del programa fue consecuencia de la tensa relación que mantenía con el actual conductor de C5N.

La presencia de Camilo García en el programa de América inauguró una nueva sección llamada "Los 25 de los 25". La producción quiere celebrar los 25 años de Intrusos con distintas personalidades del ciclo que irán pasando por el living que ahora encabezan Pallares y Lussich.

“Nos da una alegría enorme porque hace muchos años que no viene a este canal, que no está en este estudio, y forma parte del primer programa de Intrusos. Había una constelación de profesionales, pero estaba en Mar del Plata, el señor Camilo García”, anunciaron los conductores.

Camilo García es uno de los panelistas originales de Intrusos. Inició en el programa cuando Jorge Rial lanzó su estreno, en verano del 2001. Pero apenas duró dos temporadas en el panel. Se fue a fines de diciembre del 2002 tras la escalada de su tensa relación con el conductor.

"De Intrusos me fui a fines del año 2002. Quisiera aclarar esto, que muchas veces se dijo sobre mi salida de Intrusos, es que yo me fui. Me dieron a elegir", contó el periodista y DJ.

Por qué Camilo García se fue de Intrusos

A pesar de que en ningún momento el exconductor de Intrusos llegó a pedir a los directivos de América que prescindieran de Camilo, las diferencias con Jorge Rial marcaron la corta estadía de García en el programa. Cuando dejó de ser panelista del ciclo de espectáculos inició un derrotero por varios canales de TV: trabajó en El Nueve, Telefe y C5N, entre otros medios. Las palabras de Camilo García hacia Jorge Rial. Foto: archivo.

"Me dijeron: 'las reglas son así', pero yo era un panelista bastante rebelde. En parte entiendo un poco a Rial, porque yo era un panelista bastante incómodo", ratificó.

Ni Pallares ni Lussich confirmaron si en esta nueva sección estará Jorge Rial. Al parecer, resulta difícil que el conductor de Argenzuela vuelva al living del programa. Meses atrás, Rial cuestionó duramente a los directivos de América y puso el foco en Intrusos: "Lo tendrían que haber levantado porque miren lo que es ahora Intrusos, un despojo. Lamentablemente ya es no es programa referente del espectáculo".