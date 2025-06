Rosmery Maturana liquidó a Yuyito González tras los picantes dichos de la conductora de Ciudad Magazine

La especialista en fashion style también aclaró que actuó por iniciativa propia: “Nadie me mandó a hablar mal de ella. Salí a defenderme porque me atacó y amenazó siendo la novia de Milei con un audio intimidante. Me bloqueó de todos lados”. Además, cuestionó el comportamiento de Yuyito González , asegurando: “Es mala onda. No se lleva bien con la gente, es un acting lo que hace”.

Por otro lado, en su programa Yuyito se refirió a los eventos posteriores a la ruptura con Javier Milei: “Karina Milei estaba en el evento y yo no tenía la menor idea porque no pregunté quién iba y quién no. De entrada me decían que me iba a encontrar con ella y me sumó a la incomodidad”. La conductora enfatizó su rechazo a la hipocresía, señalando que cortó todo contacto con el entorno del presidente.